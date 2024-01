Mazzata Uefa, nuova sanzione: club di Serie A nel mirino

Pericolo Uefa per il club italiano: ecco le ultimissime riguardo la decisione del massimo organismo del calcio europeo.

Nuova stangata in arrivo per la società che non ha rispettato i parametri del Financial Fair Play. Svelati i dettagli riguardo la pena inflitta dalla Uefa al club di Serie A che adesso è finito, nuovamente, del mirino del presidente Ceferin.

Mula dalla Uefa, ecco cosa succede al club italiano

La Roma prevede di dover pagare una nuova sanzione da parte della UEFA per il Fair Play Finanziario. È quanto emerge nel bilancio al 30 giugno 2023 del club giallorosso, consultato da Calcio e Finanza. La società lo scorso giugno per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA ha puntato sulle plusvalenze con le cessioni di diversi giocatori, in particolare giovani come Tahirovic e Volpato.

Tra le trattative, non è andata in porto entro il 30 giugno scorso la cessione di Ibanez in Arabia Saudita: la scelta del club giallorosso è stata infatti quella di rinviarla dopo l’1 luglio, in modo da registrare la plusvalenza nel bilancio che chiuderà al 30 giugno 2024. Di fatto, quindi, accettando di ricevere una nuova sanzione UEFA.