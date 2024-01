La Juventus ripete l’operazione Yildiz: nuovo gioiello dalla Bundesliga

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a ripetere l’operazione Yildiz: nel mirino un altro gioiello della Bundesliga. Ecco cosa sta preparando Giuntoli

Yildiz è arrivato a parametro zero alla Juventus dal Bayern Monaco e adesso vale già un sacco di milioni. Allegri ha deciso di lanciarlo in maniera definitiva e si gode lo spettacolo che il turco sta facendo vedere.

Ma la Juve non si vuole fermare a lui e secondo quanto raccolto in esclusiva da calciomercato.it, adesso sotto la lente d’ingrandimento del club bianconero ci è finito Luis Trus, esterno offensivo classe 2006, tedesco, in scadenza di contratto, che potrebbe arrivare gratis a termine della stagione quindi. Un nuovo colpo in prospettiva dopo quello di Adzic, un altro 2006, ormai atteso a Torino nei prossimi giorni. “La dirigenza bianconera sta trattando con gli agenti di Luis Trus, attaccante esterno dell’Hertha Berlino, il cui contratto scade a giugno. Il classe 2006 può arrivare gratis, come fece lo stesso Kenan, da un settore giovanile di enorme livello, che nelle ultime stagioni ha sfornato talenti come quello di Lazar Samardzic” si legge su calciomercato.it. Un altro colpo grosso che possono fare la differenza, si spera, per molti anni.