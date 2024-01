Calciomercato Juventus, Alex Sandro saluta e se ne va: fumata rossonera

Calciomercato Juventus, quella con il Frosinone potrebbe essere una delle ultime apparizioni in maglia bianconere per il brasiliano.

Massimiliano Allegri non ha mai sottovalutato gli impegni di Coppa Italia, neanche in epoca di vacche grasse e cioè quando si vincevano scudetti a ripetizione. Nello scorso decennio, quello dei nove campionati vinti di fila, la coppa nazionale era diventata una sorta di ciliegina sulla torta, un modo per chiudere in bellezza la stagione ed aggiungere trofei ad una bacheca che vedeva entrarne di nuovi praticamente ogni anno.

Nell’era Allegri 2.0 la Juventus non è riuscita a conquistarne di altre: dopo l’ultimo trionfo con Andrea Pirlo in panchina (2021) la Signora l’ha solo sfiorata, la Coppa Italia. Due anni fa la cavalcata si interruppe nella finalissima dell’Olimpico contro l’Inter e nella passata stagione furono sempre i nerazzurri ad eliminare la squadra di Allegri, in quel caso nella doppia semifinale. La Juve è pronta a riprovarci quest’anno: secondo i bookmaker, dopo l’uscita di scena dei campioni in carica dell’Inter e del Milan (eliminato ieri sera dall’Atalanta) sono Danilo e compagni i principali favoriti per la vittoria finale. Bisognerà tuttavia fare attenzione al Frosinone, l’avversario dei bianconeri nel quarto di finale in programma questa sera allo Stadium.

Calciomercato Juventus, il Flamengo vuole accelerare per il terzino

In caso di passaggio del turno in semifinale la Juventus affronterebbe un’altra laziale, la Lazio di Maurizio Sarri, che ieri ha avuto la meglio nel derby con la Roma.

Allegri, a quanto pare, sembra intenzionato a far ruotare diversi giocatori contro i ciociari di Eusebio Di Francesco, una delle sorprese del campionato di Serie A e che negli ottavi si è preso addirittura lo scalpo del Napoli campione d’Italia. Tra i convocati c’è anche il veterano Alex Sandro. Per il brasiliano potrebbe essere una delle ultime apparizioni: il suo contratto scade in estate ma nelle ultime ore sono stati frequenti i contatti tra il suo entourage e il Flamengo, storico club di Rio de Janeiro che sta puntando il terzino sinistro bianconero. La conferma arriva dal giornalista brasiliano Julio Miguel Neto.