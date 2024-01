Juventus, il colpo è a sorpresa: Giuntoli in pressing

Cresce sempre più la fiducia in carta Juventus per questo 2024 che per i bianconeri è iniziato nel migliore dei modi.

Il doppio successo ottenuto contro la Salernitana, prima in Coppa Italia e poi in campionato, ha certificato ancora una volta il valore di una squadra che non fa mistero di voler puntare a qualcosa di importante. Conquistare un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League è il traguardo minimo, ma i tifosi sognano di più.

Lottare per lo scudetto sembra essere possibile per una Juventus che finora ha retto alla grande il ritmo dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri rimangono i grandi favoriti per la conquista del tricolore ma i ragazzi di Allegri non hanno assolutamente intenzione di mollare. Una delle chiavi della stagione dei bianconeri è rappresentato da questo calciomercato di gennaio. Durante il quale ci si aspetta che la società faccia degli sforzi per accontentare le richieste dell’allenatore.

Juventus, Ederson nuova idea ma l’Atalanta non lo molla

E attenzione dunque alle trattative che potrebbero nascere nei prossimi giorni o, ancor meglio, nelle prossime ore. Perché Giuntoli sta cercando di portare a Torino quel centrocampista necessario per compiere un salto di qualità importante, da schierare nella seconda parte della stagione.

Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi. Ma ora potrebbe spuntare una nuova pista. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, i bianconeri avrebbero intenzione di presentare una offerta per Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Calciatore classe 1999 dotato di grande tecnica, che può giocare in più zone del campo, per il quale Allegri avrebbe dato il suo placet. Ad ogni modo la società orobica non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire il calciatore, considerandolo come un perno della squadra del presente e del futuro.