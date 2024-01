Juventus-Empoli, i convocati: tripla assenza UFFICIALE

Convocati Juventus Empoli: ecco le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri. A poche ore dalla gara contro i toscani, non mancano i problemi per l’allenatore dei bianconeri.

C’è l’Empoli sulla strada della Juventus. I bianconeri saranno protagonisti, questa sera, in casa all’Allianz Stadiun in un match importante che potrà confermarli in testa alla classifica di Serie A. Allegri deve fare i conti con i soliti problemi di formazione visto che diversi giocatori non saranno a disposizione per questa partita. Ecco l’elenco dei convocati della Juventus per la gara contro l’Empoli.

Allegri deve fare i conti con le assenze di Rabiot e Chiesa, ai box per alcuni problemi fisici. Il tecnico ha preferito non rischiare entrambi i big, visto che la prossima settimana ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter. Ecco la decisione riguardo il neo acquisto Tiago Djalò, che aveva preso parte a qualche allenamento con la squadra in questa settimana.

Convocati Juventus Empoli

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato i giocatori convocati per la gara di quest’oggi contro l’Empoli. La sfida, in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium, è davvero importante visto che con una vittoria i bianconeri si confermerebbero in testa alla classifica del campionato italiano.

Come già svelato da Allegri, ieri in conferenza stampa, a questa partita non ci saranno Chiesa e Rabiot. Entrambi sono indisponibili a causa di alcuni problemi fisici. Il tecnico li ha tenuti a riposo insieme ai lungodegente De Sciglio e gli squalificati Fagioli e Pogba. Non è presente nella lista dei convocati della Juventus il nuovo acquisto Djalo. Il difensore centrale portoghese, prelevato dal Lille, si è allenato nell’ultima settimana ma deve ancora ritrovare la forma migliore visto che è reduce da un brutto infortunio al legamento crociato. Per questa ragione, non è ancora al top della condizione e andrà gestito con estrema cautela da parte dello staff tecnico della Vecchia Signora.