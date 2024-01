Hojbjerg bianconero, svolta a sorpresa: lo prendono in prestito

Pierre-Emile Hojbjerg in bianconero: svolta improvvisa per l’acquisto del centrocampista di proprietà del Tottenham. Decisivi gli ultimi giorni di calciomercato.

Importanti aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Pierre-Emile Hojbjerg. Il calciatore danese, obiettivo di mercato in Italia anche del Napoli, ha finalmente deciso la sua prossima destinazione. I bianconeri hanno accelerato per l’arrivo del calciatore che lascerà gli Spurs con la formula del prestito.

Quale sarà la prossima destinazione di Pierre-Emile Hojbjerg? Gennaio è un mese caldo per il calciatore che è pronto a lasciare la sua squadra. Cercato dal Napoli, in questa sessione di mercato 2024, alla fine ha scelto di vestire la maglia del club bianconero. Le prossime ore saranno decisive per l’accordo definitivo con il Tottenham che dovrà dare il suo placet per la chiusura di questa operazione.

Calciomercato: Hojbjerg sta arrivando, ecco tutti i dettagli

Il futuro di Pierre-Emile Hojbjerg sarà ancora in Inghilterra. A sorpresa, infatti, è il manager dei Magpies Howe ad aver accelerato per portare al Newcastle Hojbjerg in questa sessione di calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, che arrivano dall’Inghilterra, il Newcastle sta valutando l’acquisto in prestito del centrocampista del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg. A riportare la notizia è The Chronicle. Sfuma, dunque, l’ipotesi Juventus per il giocatore che in passato era stato accostato ai bianconeri. I costi elevati di questa operazione hanno spinto i bianconeri a non affondare il colpo. Adesso c’è il Newcastle che sta lavorando per acquistare il danese in questa sessione invernale di calciomercato. I Magpies hanno intenzione di migliorare la propria rosa e sostituire al meglio Sandro Tonali, squalificato per le vicende scommesse. Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham è un potenziale obiettivo per il centrocampo. I contatti tra Newcastle e Spurs sono andati avanti anche in queste ore, si prova a chiudere la trattativa prima della scadenza del 1 febbraio. Con una concorrenza folta in mezzo al campo, Hojbjerg si ritrova nelle gerarchie dietro a Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma, ottenendo solo sei presenze da titolare su 22 gare in questa stagione. Ecco perché la decisione di lasciare il Tottenham è ormai scontata con il centrocampista danese che è pronto a vivere una nuova esperienza in Premier League con la maglia dei bianconeri del Newcastle, che sono attualmente in pole per acquistare il calciatore che ha dato il via libera a questo trasferimento. Le parti proveranno a chiudere nelle prossime ore.