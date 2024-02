Juventus e Napoli di nuovo contro sul mercato: trio dalla Premier da contrastare

Napoli e Juventus si contendono il gioiello francese: trio dalla Premier League da contrastare per giugno

Il calciomercato invernale ha visto la Juventus grande protagonista, soprattutto negli ultimi giorni dove la dirigenza si è dedicata all’investimento su diversi giovani.

Tra questi spicca Carlos Alcaraz, centrocampista argentino che nell’ultima gara a San Siro contro l’Inter ha esordito in Serie A, facendo il suo ingresso nel secondo tempo. Il percorso di costruzione della nuova Juventus è ancora in corso e la dirigenza bianconera è già a lavoro per la prossima sessione estiva e valuta diversi nomi. Uno di questi è Ryan Cherki, classe 2003 francese, trequartista dell’Olympique Lione e della nazionale francese Under-21. La Vecchia Signora lo segue da diverso tempo e spera di poter fare passi avanti in vista di giugno. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e per questo il club francese dovrà abbassare la richiesta, a meno che non arrivi il rinnovo nei prossimi mesi. Ad oggi il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro.

💣💥❗🇫🇷 #OL ⚪❗

Napoli, Juventus, West Ham, Crystal Palace and Fulham continue to be linked with Lyon’s 20-year-old French player Rayan Cherki. 🏟️ 21 Matches ⚽ 1 Goal 🎯 3 Assist pic.twitter.com/kYUZ77snjD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 6, 2024

Juventus, non solo il Napoli: anche West Ham e Crystal Palace su Cherki

Prosegue il lavoro di scouting di Napoli e Juventus per l’attaccante francese dell’Olympique Lione, Ryan Cherki.

Come riportato da Ekrem Konur, sia le due big italiane ma anche club di Premier come West Ham, Fulham e Crystal Palace sarebbero sulle tracce del classe 2003. La Juventus dovrebbe competere non solo con i rivali azzurri ma anche con alcune squadre inglesi che potrebbero avere un appeal superiore, West Ham su tutti. Il Napoli, così come i bianconeri, lo monitora già da diversi mesi e a giugno potrebbe tentare l’assalto definitivo.