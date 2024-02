Dall’Inter alla Juventus: colpo d’antologia e reparto sistemato

Dall’Inter alla Juventus, colpo in mezzo al campo e reparto sistemato. Ecco su chi potrebbero puntare i bianconeri la prossima estate

Il colpo potrebbe sistemare in maniera definitiva il reparto. Anche se la concorrenza è tanta e non solo in Italia ma anche all’estero. E in queste ore, secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konour, si sarebbe inserito anche il Barcellona.

I catalani sono gli ultimi arrivati, ma non per questo partono battuti: conosciamo tutti il fasciano che questa maglia regala, e alla fine toccherà al giocatore, qualora la Dea decidesse di farlo partire, decidere la destinazione. L’interesse della Juventus, così come dell’Inter, è risaputo da diverso tempo. A queste vanno aggiunte Newcastle, Arsenal e Manchester United. Gli occhi come avete capito sono su un centrocampista dell’Atalanta. E no, non è Koopmeiners.

Dall’Inter alla Juventus, tutti su Ederson

Il nome è quello di Ederson, centrocampista centrale che i bergamaschi hanno preso dalla Salernitana dimostrando di vederci lungo. Se mai ci fosse ancora bisogno di scoprire le potenzialità della società che quando sente l’odore del colpo è sempre lì, pronta a sfruttarlo.

Ederson è un elemento fondamentale nello scacchiere di Gasperini, ma sappiamo anche la politica dell’Atalanta: davanti a delle offerte importanti nessuno è incedibile e nessuno rimane. Servono però tanti soldi per riuscire a strappare il giocatore alla Dea: dai 35 ai 40 milioni di euro che la Juve potrebbe trovare solamente in caso di un’uscita pesante, di quelle che sappiamo benissimo. Vlahovic o Chiesa, ovviamente. Però con un introito del genere per uno dei due attaccanti Giuntoli potrebbe davvero iniziare la rifondazione. Ed Ederson rimane nel mirino.