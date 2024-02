Adani stende Allegri: la storia su Instagram fa discutere

Adani stende Allegri, la storia su Instagram del commentatore della Rai come al solito fa discutere. Ecco quello che ha detto

Il rapporto sappiamo benissimo che non è dei migliori. Adani e Allegri sono da sempre ai ferri corti, soprattutto dopo quella lite in diretta su Sky che ha sancito la divisione. Troppo diverso il modo dei due di vedere il calcio. Ma c’è un piccolo problema. Allegri è protagonista in campo, e ha sempre vinto dovunque è andato, Adani ha sempre parlato, commentando le partite. Quindi non ci potrà mai essere un riscontro.

Detto questo, per una premessa che ci è parsa davvero doverosa, dopo la sconfitta di ieri l’attuale commentatore della Rai ha fatto un paio di storie su Instagram dove ha parlato, appunto, della gara che ieri la Juventus ha perso in casa contro l’Udinese. Andiamo a vedere, quindi, quale sono state le parole dell’ex giocatore.

Adani stende Allegri, ecco il commento

“Bremer, Szczesny, Rabiot, Locatelli, Yildiz, Milik, Chiesa, Cambiaso che lo vuole il Real Madrid…stavo facendo 2 conti sul valore della rosa, perché a volte dobbiamo fare i contabili, solo che settimana scorsa qualcuno ha fatto finta di non capire, oggi? Quello che è accaduto stasera? Poi si pongono il dubbio se uno ha ragione o meno, ma uno giusto non chiede ragione, un giusto, soprattutto nel mestiere della comunicazione, per avere giustizia, l’unica cosa che chiede è partire dalla verità. Dalla verità poi cominciamo a dibattere”.

Insomma, il solito Adani, che non perde tempo quando la Juve perde di commentare. Ah, dimentichiamo: lo stesso Adani alla Bobo Tv aveva detto che quello del Napoli era il ciclo vincente. Noi oggettivamente la pensiamo in maniera completamente diversa.