Il noto giornalista sportivo ha parlato della situazione bianconera, facendo il punto su Allegri: ecco cosa ha detto.

L’analisi di Ivan Zazzaroni sulle recenti prestazioni della Juventus, pubblicata sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, mette in luce le incertezze e le criticità che circondano il club bianconero dopo una serie di risultati altalenanti.

Con due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite, la Juventus rischia di compromettere il suo posizionamento al secondo posto in classifica, alimentando così nuove speculazioni sul suo futuro. Zazzaroni non esita a sottolineare le imperfezioni di questa Juventus, evidenziate soprattutto quando la squadra si avvicina alle posizioni di vertice, mostrando la sua reale consistenza tecnica.

Zazzaroni: “Juve imperfetta”

Il giornalista ha sottolineato come il risultato sia il fattore determinante, capace di modificare giudizi, influenzare il clima interno, e addirittura rivedere i progetti e le strategie del club. Non si fa attendere nemmeno il solito dibattito sulle scelte tattiche e sulle prestazioni individuali dei giocatori. Zazzaroni prende in esame il caso di Vlahovic, evidenziando le discussioni riguardo alla sua compatibilità con altri giocatori come Yildiz e le presunte migliorate nel gioco della squadra. Tuttavia, il giornalista smonta queste argomentazioni definendole “balle“, sottolineando che ogni volta che la Juventus perde punti, si sollevano interrogativi sulle scelte tattiche dell’allenatore Massimiliano Allegri.

In sostanza, l’analisi di Zazzaroni dipinge un quadro generale sulla Juventus, sottolineando l’instabilità e i dubbi che circondano il club in questo momento cruciale della stagione laddove la squadra di Allegri insegue il primato, ormai raggiunto a pieni voti, dall’Inter.