“Accordo per chiudere il contratto di Allegri”: la bomba arriva da Torino

By

La bomba lanciata in diretta cambia lo scenario relativo a Massimiliano Allegri

La Juventus non ha perso il secondo posto. La sconfitta del Milan a Monza ha permesso ai bianconeri di rimanere avanti ai rossoneri, se pur in casa Juve non si respiri una delle migliori arie.

Il futuro di Massimiliano Allegri è in discussione, soprattutto per il gioco espresso dalla squadra che appare sterile e privo di idee. I risultati hanno sorriso al club bianconero nella prima parte di stagione ma la brusca frenata delle ultime 4 partire ha riportato a galla i numerosi problemi che già l’anno scorso erano venuti fuori in maniera netta. Ieri durante la trasmissione Pressing, anche Massimo Mauro ha parlato della situazione della Juventus e soprattutto di quella relativa a Massimiliano Allegri.

Juventus, Mauro su Allegri: “C’è chi dice che abbiano fatto un accordo

La questione è sempre quella legata alla situazione contrattuale, con l’allenatore livornese in scadenza a giugno 2025.

Da una parte la possibilità di proseguire, dall’altra quella di lasciare Torino a fine stagione. Negli ultimi giorni si era fatta largo anche l’ipotesi di un addio prima del termine della stagione, opzione che appare improbabile vista la politica della Juventus e il contratto da 7 milioni di euro a stagione che la società dovrebbe continuare a garantire ad Allegri fino al termine del contratto. In merito alla situazione Massimo Mauro ha detto: “A Torino c’è chi dice che hanno fatto un accordo con Allegri per chiudere alla fine di quest’anno”.