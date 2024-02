La Juventus mette le mani sul nuovo Huijsen: visita alle strutture, c’è già il primo sì

La Juventus mette le mani sul nuovo Huijsen, impatto positivo per il calciatore che presto potrebbe sbarcare a Torino.

Una delle poche note liete del fine settimana che è appena trascorso è stata la “gemma” di Dean Huijsen, giovane centrale difensivo che la Juventus ha mandato in prestito alla Roma con l’obiettivo dichiarato di concedergli più minutaggio e fargli “scoprire” la Serie A.

A Torino il giocatore era chiuso e probabilmente avrebbe continuato a giocare con la Next Gen in Serie C. Josè Mourinho, all’epoca ancora sulla panchina giallorossa, aveva fatto carte false per convincere i dirigenti capitoli a “soffiarlo” negli ultimi giorni del mercato invernale al Frosinone: Huijsen, infatti, sembrava destinato ad affollare la “colonia bianconera” nel capoluogo ciociaro, dove ci sono già i vari Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea. Poi il colpo di scena, con la Roma che, in totale emergenza difensiva, è entrata a gamba tesa nella trattativa e si è assicurata le prestazioni del classe 2005 fino al prossimo giugno. E gli sono bastate poche presenze con la maglia del club capitolino per mettersi in mostra e far capire di che pasta è fatto.

La Juventus mette le mani sul nuovo Huijsen, Nijstad ha visitato la Continassa: colpaccio vicino

Il gioiello di proprietà della Juventus ieri ha segnato un gol di rara bellezza proprio contro il Frosinone: dopo essere partito palla al piede dalla difesa ed aver dribblato ben due avversari, ha tirato un destro da fuori area su cui il portiere ciociaro ha potuto ben poco.

Le sue ottime prestazioni sono di sicuro una buona notizia per la signora, che potrebbe aver trovato uno dei titolarissimi degli anni a venire. Il club però non ha intenzione di fermarsi è vuole dare continuità al suo progetto improntato sulla linea verde. Oggi, a tal proposito, un connazionale di Huijsen, il difensore Ruud Nijstad di proprietà del Twente ha visitato le strutture di allenamento della Juventus. L’impatto, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, è stato positivo e Cristiano Giuntoli vorrebbe ingaggiare il giovane per replicare un accordo simile a quello di Huijsen.