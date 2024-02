Juventus, Cambiaso scoppia in lacrime: ecco cosa è successo

Momento di tensione per il giocatore della Juventus Andrea Cambiaso che è scoppiato in lacrime dopo la vittoria contro il Frosinone.

Periodo non facile alla Juventus. Dopo i due pareggi contro Empoli e Verona, le sconfitte contro Inter ed Udinese, i bianconeri anche quest’oggi hanno sofferto contro il Frosinone con la vittoria che è arrivata oltre il 90esimo grazie ad una rete di Daniele Rugani che ha salvato la squadra e permesso ai bianconeri di vincere per 3 a 2. Ecco perché dopo la sfida si è intravisto Andrea Cambiaso in lacrime.

Perché Andrea Cambiaso ha pianto dopo Juve Frosinone? A fare il punto della situazione è l’edizione online di Tuttosport che ha riportato questa notizia relativa all’esterno dei bianconeri.

Cambiaso in lacrime dopo Juve-Frosinone: i motivi

Lo spogliatoio ha avvertito la pressione degli ultimi giorni. Dopo i passi falsi contro Empoli, Inter, Udinese e Verona, c’era tanta attesa per la partita contro il Frosinone. Una gara che ha confermato i limiti dei bianconeri che sono riusciti a vincere solo nel finale grazie a Rugani. Ancora una volta la squadra ha mostrato le sue difficoltà giocando una partita sporca e scorbutica fino al finale di gara con la rete del difensore che ha tolto le castagne dal fuoco ed evitato il quinto risultato senza vittoria. Al triplice fischio i giocatori hanno esultato come non mai ed anche Andrea Cambiaso ha scaricato tutta la tensione di questo periodo con un pianto liberatorio.

Gli ultimi minuti della sfida Juventus Frosinone, sono stati intensi per i giocatori bianconeri. C’era l’arrembaggio finale per la rete della vittoria che è arrivato al 95esimo minuto grazie a Rugani. Dopo le esultanze di rito e il fischio finale dell’arbitro, sui social è spuntata l’immagine di un Andrea Cambiaso letteralmente distrutto. Il giocatore della Juventus è stato inquadrato dalle telecamere in uno stato di forte tensione. Accovacciato sul terreno di gioco, l’ex Genoa era a terra in lacrime. Ha esternato la sua emozione per la vittoria ottenuta contro il Frosinone. Un pianto quasi liberatorio, dopo un periodo di forte tensione con le critiche che non sono mancate per i giocatori e l’allenatore. Una conferma di come la gara contro il Frosinone era molto sentita dallo spogliatoio che voleva dare delle risposte in casa, dopo un mese di febbraio da dimenticare.