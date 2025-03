Richiesta di patteggiamento, scoppia il nuovo scandalo arbitrale: nessuno ne sapeva nulla

Esplode un nuovo scandalo arbitrale: tutti erano all’oscuro della richiesta di patteggiamento. Ecco cos’è successo

Nonostante il supporto della tecnologia, dalla goal line alla technology al VAR, gli arbitri sono sempre nel mirino della critica e dei tifosi. A titolo d’esempio, ha fatto molto discutere la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara, Davide Massa, del big match Atalanta-Inter, con tanto di accusa del tecnico orobico, Gian Piero Gasperini, di aver ‘rovinato la partita‘ con l’espulsione di Ederson.

Ebbene, una nuova tempesta travolge il mondo arbitrale, questa volta, però, non per una controversa decisione di un ‘fischietto’ sul manto erboso bensì per una richiesta di patteggiamento inoltrata all’insaputa di tutti.

Insomma, un nuovo scandalo arbitrale è alle porte e rischia di avvelenare ulteriormente un finale di campionato già incandescente visti che i giochi non sono ancora fatti né per lo scudetto né per la Champions League né tantomeno per la salvezza.

Arbitri, via libera Figc: patteggia il Presidente della sezione di Foggia

Un caso di manipolazione nelle graduatorie arbitrali scuote l’AIA riportando sotto i riflettori il mondo dei fischietti. Con un comunicato federale, passato sotto silenzio e tra mille imbarazzi, è stato reso noto che il Presidente della sezione di Foggia dell’AIA, Giuseppe D’Antuono, è stato sospeso per quindici giorni in conseguenza del patteggiamento richiesto (e ottenuto) dopo la chiusura indagini da parte della Procura Federale.

Per la cronaca, D’Antuono ha ottenuto il patteggiamento (ex articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva) secondo la procedura standard: l’informativa alla Procura Generale dello Sport presso il Coni, il consenso della Procura Figc e il via libera del presidente federale Gabriele Gravina “che non ha formulato osservazioni sull’accordo raggiunto tra Procura e Presidente di sezione”.

Una decisione, dunque, che rappresenta un precedente pericoloso e che ha già provocato un vero e proprio terremoto. Un caso, comunque, per nulla chiuso col patteggiamento e che con molta probabilità potrebbe approdare in un’aula della giustizia ordinaria.

Il caso, insomma, è molto scottante anche perché riguarda la sezione AIA di Foggia che nel corso degli ultimi anni spesso è salita alla ribalta delle cronache nazionali: basti ricordare che nel solo 2022, nel giro di pochi mesi, è stata commissariata due volte in quanto travolta da un vortice di ricorsi, inchieste e provvedimenti al culmine di uno scontro tra opposte fazioni.

Un patteggiamento, pertanto, che getta un’ombra e alimenta dubbi su quanto rivendicato, nel corso di un’intervista radiofonica, dal fresco Presidente dell’AIA, Antonio Zappi: “Senza far torto a nessuno, posso soltanto ripetere una frase di un vecchio Presidente federale: gli arbitri sono la componente più onesta nel mondo del calcio“.