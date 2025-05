Gatti lascia la Continassa, alla Juve 32 milioni: dove giocherà

La Juventus potrebbe ritrovarsi costretta a salutare Federico Gatti durante l’estate: c’è l’offerta della big

Udinese e Venezia sul cammino della Juventus, prima di chiudere la stagione e sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Il club bianconero nel frattempo deve programmare la prossima annata, con ambizioni rinnovate e – forse – un nuovo allenatore.

Igor Tudor rimane in attesa di una decisione, evidentemente legato ai risultati che conseguirà da qui alle prossime settimane. Il quarto posto potrebbe essere cruciale in tal senso, nel frattempo Cristiano Giuntoli è pronto a varare una vera e propria rivoluzione allo scacchiere bianconero. In molti diranno addio alla Juventus e alcune cessioni potrebbero risultare davvero pesanti agli occhi dei tifosi. In attacco Dusan Vlahovic ha da tempo le valigie in mano, in attesa di conoscere la sua prossima squadra. Niente rinnovo, contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed un ingaggio da 12 milioni che alla Juve pesa e non poco.

Occhi poi in difesa dove oltre ad Andrea Cambiaso, che piace parecchio in Premier League e potrebbe fruttare una corposa plusvalenza, anche Federico Gatti rischia di salutare la Torino bianconera. Nonostante la grande importanza che l’ex Frosinone ha avuto fino a questo momento nella retroguardia della Juventus, Gatti potrebbe partire davanti ad una grande offerta. E la Juve, a tal proposito, sta pensando da tempo ad 1-2 colpi da portare in bianconero per rimpolpare la difesa, soprattutto nella zona centrale.

Juve, bye bye Gatti: lo vogliono in Premier

Già in passato Gatti era stato accostato ad alcune delle più importanti realtà del calcio europeo. Adesso la storia potrebbe ripetersi in maniera concreta, con una proposta importante che rappresenterebbe una plusvalenza quasi impossibile da rifiutare. Offerta all’orizzonte dalla Premier League.

Il Manchester United starebbe infatti valutando l’assalto a Federico Gatti, con una proposta da 32 milioni di euro per convincere la dirigenza bianconera a lasciar partire il 26enne di Rivoli. Un’opzione che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane, quando i ‘Red Devils’ sapranno se giocheranno la prossima Champions League. Nonostante il flop in campionato – sono 15esimi in Premier League – gli uomini di Amorim giocheranno tra poco più di una settimana la finale di Europa League contro il Tottenham: in caso di vittoria lo United accederà di diritto alla prossima Champions.

Amorim ha espresso la volontà di avere a disposizione almeno un nuovo difensore, viste le enormi difficoltà dimostrate in stagione dalla retroguardia dello United ed in vista di una rivoluzione ineviitabile. Gatti, 40 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo, rischia di lasciare la Juve dopo tre anni in maglia bianconera.