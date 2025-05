Infortunio grave, ribaltone nel mercato Juve: salta tutto

Una batosta non da poco per la Juventus, l’infortunio ora può far saltare tutto: che mazzata per il club bianconero

Una manciata di settimane ed il popolo bianconero finalmente saprà se la Juventus di Igor Tudor sarà destinata a giocare la prossima Champions League. Un fattore che risulterà sicuramente fondamentale anche per la scelta dei prossimi colpi, alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Prima di valutare gli acquisti, però, la dirigenza torinese dovrà spingere sul capitolo cessioni, tanto per fare spazio nella rosa bianconera quanto per racimolare un tesoretto da reinvestire nei mesi estivi. Il primissimo nome che già da mesi ha le valigie in mano è Dusan Vlahovic. Il 25enne di Belgrado non rientra nei piani dei vertici bianconeri, indipendentemente dalla conferma di Igor Tudor o dall’arrivo di un nuovo tecnico.

Non è stato possibile trovare l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e così l’ex Fiorentina dirà addio ai bianconeri tra una manciata di settimane. L’altra cessione eccellente potrebbe invece riguardare la difesa, con Andrea Cambiaso che continua a rimanere nei radar di diverse società, soprattutto di Premier League.

Manchester City e non solo: l’ex Bologna e Genoa potrebbe regalare una discreta plusvalenza nelle mani di Cristiano Giuntoli. Il dt deve, tuttavia, già fare i conti invece riguardo ad una pista che nelle ultime settimane sembrava diventare sempre più calda e che invece oggi rischia di saltare definitivamente.

Svolta per il mercato della Juve: l’infortunio è grave

Un infortunio evidentemente più grave del previsto che potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Juventus e spingere la dirigenza bianconera verso altri nomi per potenziare il centrocampo. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma che potrebbe finire per lasciare la Capitale durante l’estate.

Durante l’ultimo allenamento agli ordini di Ranieri Pellegrini si è fermato e pareva trattarsi di un problema muscolare. Dopo gli ultimi esami strumentali a cui è stato sottoposto, però, la situazione si è complicata e non poco. È stata riscontrata la lesione del tendine, che costringerà il centrocampista ad uno stop di almeno due mesi. Tornerà quindi a stagione finita, intorno al mese di luglio, quando probabilmente il suo futuro sarà già terminato.

Nonostante il ko l’interesse della Juve rimane così come le possibilità che Pellegrini lasci la Roma a fine stagione vista la scadenza contrattuale ferma a metà 2026. In questa annata, che potrebbe dunque essere l’ultima con addosso i colori giallorossi, il 28enne romano ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppe con 3 gol e 3 assist vincenti.