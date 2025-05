Un campionissimo della Lazio alla Juve, annuncio ufficiale

Non ci sono dubbi, è arrivato l’annuncio ufficiale: un campionissimo dalla Lazio alla Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Si fa sempre più accesa la bagarre per conquistare un posto nella prossima Champions League visto che i candidati aumentano. Infatti, dopo il successo in rimonta per 3-1 contro il Bologna, al ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro, il Milan di Sergio Conceiçao non è ancora fuori dai giochi.

Certo, i rossoneri puntano le loro fiche per staccare il pass per le Coppe europee (nello specifico, l’Europa League) sulla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio all’Olimpico di Roma sempre contro i felsinei, ma un pensierino al tagliando per la Champions League ce lo fanno dal momento che una delle squadre che al momento li precedono potrebbe sbandare all’ultima curva.

Chi, invece, non sbanda, almeno sul fronte del calciomercato, è la ‘Vecchia Signora’ che va dritta per la sua strada come certifica un annuncio: un top player della Lazio alla Juventus.

Mattia Zaccagni: “Mi voleva la Juventus ma ho preferito restare alla Lazio”

Archiviato lo scontro Champions tra la Lazio e la Juventus, uno dei protagonisti della sfida andata in scena all’Olimpico di Roma, Mattia Zaccagni, nel corso dell’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’ alla vigilia del match, ha svelato che la suddetta sfida avrebbe potuto giocarla a maglie invertite dato che, prima di rinnovare con i biancocelesti fino al 2029, Cristiano Giuntoli aveva fatto dei passi decisivi per portarlo a Torino.

“Io volevo rinnovare perché qui mi sono sentito subito in famiglia mi hanno accolto bene e volevo essere parte di qualcosa che sentivo anche mio. Sono contento della scelta fatta e ora voglio togliermi più soddisfazioni possibili con questa maglia“, ha così motivato il classe 1995 il suo ‘no’ alla ‘Vecchia Signora’.

Ma ora il corteggiamento della ‘Vecchia Signora’ è acqua passata, con l’ex Hellas Verona che è focalizzato sulla corsa Champions che “è apertissima e può finire in tutti i modi. Io sarei soddisfatto se riuscissimo a qualificarci. Lo meritiamo, perché siamo sempre stati sul pezzo e anche nei momenti complicati siamo andati avanti. Sarebbe bello tornare a certi livelli in Europa, è il nostro obiettivo e credo che siamo pronti per giocarci le nostre chance“.