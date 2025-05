Bye bye Juve, un Top assoluto va al Napoli: tifosi furiosi

L’addio alla Juventus sta per materializzarsi, il suo futuro sarà altrove: lo prende il Napoli, beffa clamorosa per i bianconeri

Uno Scudetto che, giorno dopo giorno, si tinge sempre più di azzurro. La stagione del Napoli potrebbe quindi chiudersi col quarto Scudetto della storia del club partenopeo. D’altro canto i grandi rivali, nella Torino bianconera, guardano ad altri obiettivi quest’anno.

Mancano ormai solo due giornate e la squadra di Igor Tudor è sempre più vicina al quarto posto, a quella qualificazione per la prossima Champions League che risulterà decisiva anche in ottica calciomercato. La Juve guarda in avanti, con ambizione e convinzione anche se tra poche settimane potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una vera e propria mazzata per un big: il Napoli, a questo punto, può davvero lasciare solo le briciole al grande ex Cristiano Giuntoli.

L’eterno duello in campo tra Napoli e Juventus, come spesso e volentieri e accaduto nel recente passato, si sposterà presto in sede di calciomercato. In realtà, sta già accadendo. Perché la rivelazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ nelle scorse ore può lasciare di stucco – e a mani vuote – la dirigenza della Vecchia Signora.

Dalla Juve al Napoli: colpo estivo clamoroso

Si parla di Jonathan David, talentuoso attaccante sotto contratto con il Lille fino a fine giugno e che la dirigenza bianconera ha provato a portare a Torino già la scorsa estate. Dal 1 luglio il gioiello di Brookyn sarà disponibile a firmare da svincolato, un vero affare visti numeri e prestazioni collezionati dal bomber con la maglia del Lille nelle ultime stagioni.

I primi contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del calciatore sarebbero già partiti anche se la trattativa si prospetta decisamente complicata. Settimana prossima è previsto un contatto diretto, con l’agente di David che volerà a Napoli per discutere dell’eventuale operazione con il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna. Un accordo, comunque, difficile da trovare in tempi brevi viste le richieste importanti del calciatore e del suo entourage, con un bonus alla firma ed un ingaggio da vero top player.

David chiede circa 5 milioni di euro a stagione, una cifra comunque elevata per il Napoli. Gli azzurri in estate con ogni probabilità cederanno a titolo definitivo Victor Osimhen al miglior offerente, dopo il prestito al Galatasaray, risparmiando ben 11 milioni di euro annui. Staremo a vedere, dunque, ma la Juventus rischia seriamente di perdere un obiettivo concreto per il futuro: Napoli in agguato.