Douglas Luiz, terribile annuncio per i tifosi Juve: è ufficiale

La Juventus e Douglas Luiz, è arrivato un durissimo annuncio che lascia di stucco i tifosi bianconeri: ora è ufficiale

La Juventus guarda al futuro, progetta un’estate di grandi investimenti per provare a tornare ai vertici del calcio europeo il prima possibile. Di rinforzi costosi, nel corso degli ultimi mesi, ne sono arrivati parecchi ma non tutti hanno reso secondo le aspettative.

Cristiano Giuntoli è già all’opera per cercare di piazzare sul mercato in uscita chi non rientra nei piani della Vecchia Signora. Da Dusan Vlahovic, che vedrà scadere il suo contratto tra un anno, fino alla possibile cessione di Andrea Cambiaso che piace molto in Premier League e potrebbe regalare una plusvalenza da record. Chi potrebbe molto presto fare le valigie è Douglas Luiz.

Un esborso economico pazzesco anche se la resa in campo del nazionale brasiliano non è stata all’altezza della situazione. Nelle scorse ore proprio Douglas Luiz è finito al centro di un annuncio davvero terribile per i tifosi della Juventus.

Douglas Luiz nel mirino: lo ha detto davvero

Il centrocampista brasiliano, aspramente criticato negli ultimi mesi visto il suo scarso rendimento con la maglia della Juventus, si è ritrovato al centro di un duro attacco. Ai microfoni di ‘Juventusnews24’ ha parlato l’ex tecnico di Lazio e Fiorentina, Delio Rossi.

“Personalmente non lo conosco quindi posso soltanto dare un giudizio. L’ho visto giocare, mi sembra un calciatore abbastanza compassato“. Il 65enne romagnolo non ha usato mezzi termini per criticare la rosa dell’ex talento dell’Aston Villa per il quale la Juve ha sborsato una cifra superiore ai 51 milioni la scorsa estate. E per quanto visto in campo, quando non infortunato, è evidente che si sia trattato di un affare poco felice per la Vecchia Signora, in campo come dal punto di vista finanziario. “Si parla di un calciatore che probabilmente non ha trovato l’ambiente giusto. Non ha le caratteristiche per le quali, vedendolo giocare, si giustifichi la grande spesa della scorsa estate”, ha detto Rossi.

Poi un paragone che, evidentemente, demolisce definitivamente il 27enne di Rio de Janeiro: “Tra lui e Locatelli è più funzionale Locatelli“, ha concluso. Una critica evidentemente più che giustificata per un calciatore reduce da 25 presenze e appena 823′ in campo, senza né gol né assist.

Una situazione che andrà evidentemente valutata attentamente alla riapertura della prossima sessione di calciomercato, visto che in molti – fuori dai piani bianconeri – potrebbero partire per fare cassa. Denaro utile da reinvestire sulle entrate. E non è detto che anche Douglas Luiz possa rientrare in un discorso simile.