Tutto sull’ex Inter, la Juventus vuole chiudere il colpo a tutti i costi

Il club bianconero, dopo qualche ammiccamento non andato a buon fine a gennaio, ha preso la sua decisione: si punta sull’ex nerazzurro

Volendo malignare – anche se in realtà si tratterebbe di una pura cronaca dei fatti – una volta andato via lui, l’Inter ha vinto lo Scudetto nel 2024, esibendo tra l’altro una fase difensiva che non ha risentito affatto della sua pur prestigiosa assenza.

Dopo aver ceduto alle ricche lusinghe della big europea, che lo ha prelevato a costo zero proprio dal club meneghino, rovesciando l’abitudine di Beppe Marotta a prenderli (e non perderli) gratis i campioni, il difensore non ha impressionato nella sua nuova realtà.

Messo in discussione già alla fine del primo anno, conclusosi con l’ennesimo flop europeo e con la sola consolazione di un titolo nazionale che da quelle parti viene dato quasi per scontato, il giocatore è stato alla fine ceduto in prestito nello scorso mercato di gennaio, non prima di aver ricevuto veri o presunti corteggiamenti da almeno due big della nostra Serie A.

Curiosamente, tornando alla provocazione del nostro incipit, non appena è uscito definitivamente dalle rotazioni del tecnico Luis Enrique, che nel frattempo ha trovato la giusta quadra in una compagine che già in estate aveva salutato un certo Kylian Mbappè, il PSG ha iniziato a volare in Europa. Mostrando una compattezza difensiva sconosciuta da anni.

Forse si tratta di semplice sfortuna, o di diaboliche coincidenze, ma certo non può definirsi fortunato, Milan Skriniar, nelle sue ultime scelte di carriera. La stessa avventura al Fenerbahce si sta chiudendo con un’espressione tanto cara al suo attuale allenatore: ‘zero tituli’. Con buona pace del padrone di questa locuzione entrata di diritto nella letteratura del calcio moderno.

Skriniar, Juve pronta all’affondo: ‘tradimento’ in vista

Vi abbiamo anticipato dell’interesse mostrato da Napoli e Juve nei confronti del difensore slovacco nella finestra di mercato invernale. I bianconeri avevano la necessità di sopperire alle assenze dei lungodegenti Bremer e Cabal, mentre gli azzurri, alle prese con l’infortunio del titolarissimo Buongiorno, sognavano il grande colpo che non avrebbe fatto rimpiangere l’ex granata.

Questioni legate all’elevato ingaggio dell’ex Capitano dell’Inter, nonché lo stesso costo del cartellino associato al suo profilo, hanno comportato l’abbandono quasi immediato della pista di mercato, ma tra qualche settimana, quando Skriniar tornerà alla base, a Parigi, tutto potrebbe cambiare.

La Juve è pronta a tornare sul suo ex nemico sportivo, che dal canto suo non ha mai disdegnato l’idea di tornare, da protagonista, a calcare i campi della Serie A. Se si concretizzasse l’affare, non osiamo immaginare che tipo di accoglienza verrebbe riservata al difensore una volta messo piede a San Siro…