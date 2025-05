Guardiola scatenato, colpaccio City in casa Juve: i dettagli

Il tecnico del Manchester City, ancora impegnato nella corsa Champions, ha puntato un altro giocatore bianconero: i dettagli

Suo malgrado, nonostante nelle ultime settimane la sua squadra si sia resa protagonista di una serie di risultati positivi che l’hanno riproiettata in piena zona Champions, Pep Guardiola ha steccato contro l’ultimissima della classe. Contro quel Southampton allenato da Ivan Juric che ha recentemente stabilito un poco invidiabile record: è retrocesso in Championship con ben sette turni di anticipo.

Incredibilmente, dopo un assedio durato 90′ ed oltre, i Cityzens non sono riusciti a creare una breccia nel muro eretto dai ‘Saints‘, complicando così un po’ la loro corsa ad un posto nell’Europa che conta. Sebbene, nella Premier di quest’anno, saranno le prime 5 a poter staccare il pass per la prestigiosa kermesse continentale, il City non ha ancora chiuso i giochi.

Saranno decisive le due ultime giornate di campionato, con l’undici del tecnico catalano chiamato a rintuzzare il ritorno di Chelsea ed Aston Villa, appaiate a due sole lunghezze di distanza dalla corazzata che in questa stagione ha dato l’addio alla lotta per il titolo già a Natale.

Non bisogna comunque dimenticare che gli ‘Sky Blues’ hanno ancora l’occasione di alzare un trofeo prima di prepararsi al meglio per il Mondiale per Club, competizione dove quasi certamente verranno inseriti dei volti nuovi per portare l’assalto al prestigioso titolo. Nel suggestivo teatro di Wembley, sabato 17 maggio, il Manchester se la vedrà col Crystal Palace in un match dal pronostico chiuso solo apparentemente.

Guardiola anticipa il mercato: vuole Savona dalla Juve

Dopo aver bussato alla porta della Juve nello scorso mercato di gennaio per Andrea Cambiaso (l’offerta di 65 milioni, non formalizzata ufficialmente, sarebbe comunque stata rispedita al mittente su precisa volontà dell’allora mister Thiago Motta), il sodalizio britannico ci riprova. Stavolta cambiando corsia di competenza.

Come riferito infatti da ‘Footmercato‘, portale francese esperto di trattative tra club, il City sarebbe sulle tracce di Nicolò Savona, il giovane laterale, già prodotto della Juve Next Gen, lanciato in prima squadra in questa stagione proprio dal tecnico italo-brasiliano poi esonerato in piena primavera.

La dirigenza della big inglese starebbe già parlando con l’entourage del calciatore per trovare un accordo sui termini personali in vista di un possibile contratto. Il calciatore, prosegue il sito transalpino, sarebbe felice di poter approdare in un club le cui ambizioni, dopo la pessima annata in corso, restano intatte. Resta da capire su quali basi poggerà l’offerta economica del City e soprattutto se Giuntoli sia orientato o meno a prenderla in considerazione…