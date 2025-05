La Juve ora sogna il ritorno, colpo da 25 milioni

La Juventus sogna un ritorno in sede di calciomercato con i bianconeri pronti ad investire circa 25 milioni di euro per il colpo.

Iniziano ad entrare nel vivo le trattative di calciomercato per cercare di chiudere gli affari necessari al miglioramento degli organici della prossima stagione.

In casa Juventus sembrano essere chiare le idee per andare a sistemare la rosa attuale con la dirigenza che sta valutando diversi profili che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Uno dei punti focali sarà quello relativo alla scelta dell’allenatore con la Juventus che dovrà decidere se proseguire insieme a Igor Tudor o cambiare nuovamente con diversi nomi che sono stati accostati al club. Per quello che riguarda l’attacco, invece, sembra esserci un nome che mette d’accordo tutto il club, pronto a fare un tentativo per riportare in bianconero un giocatore passato diversi anni fa a Torino.

La Juve sogna il ritorno in sede di mercato: affare a sorpresa

Riccardo Orsolini potrebbe tornare alla Juventus. Sebbene non abbia mai giocato una partita ufficiale con i bianconeri, l’attaccante del Bologna è stato di proprietà della Juve, decisa a fare un tentativo con i rossoblu per assicurarsi il cartellino dell’esterno offensivo.

Il Bologna valuta il giocatore circa 30 milioni di euro ma, nel caso in cui gli uomini di Vincenzo Italiano non dovessero riuscire a centrare la qualificazione nelle coppe europee, la richiesta potrebbe scendere considerato il fatto che i rossoblu saranno costretti ad abbassare il monte ingaggi di una rosa costruita per competere in Champions League.

Sarà quindi decisiva la partita di oggi che vedrà il Bologna protagonista a Roma nella finale di Coppa Italia contro il Milan per cercare di alzare al cielo un trofeo che manca da più di 50 anni e che potrebbe riportare ancora una volta gli emiliani in Europa. In caso di successo sarebbe certa la partecipazione all’Europa League con Joey Saputo che non andrebbe a smantellare l’organico esistente.

Nel caso in cui dovesse arrivare una sconfitta per Orsolini e compagni, il Bologna avrà a disposizione due partite in campionato per provare a recuperare posizioni in classifica ed assicurarsi la qualificazione ad una competizione europea. Un obiettivo non semplice considerato il fatto che i rossoblu sono attesi dalla difficile trasferta di Firenze contro i viola che, come il Bologna, sono attesi dall’ultima chiamata per provare a conquistare di nuovo un posto in Europa.