Koopmeiners, ora è ufficiale: mazzata terrificante

Koopmeiners ha vissuto una stagione da incubo sotto tutti i punti di vista. Arrivata, in queste ore, una mazzata terrificante per l’olandese.

Sono già scattate, in casa Juventus, le riflessioni in vista della sessione estiva del mercato. Il club, alla luce delle tante e inaspettate difficoltà incontrate in questi mesi, punta ad allestire una rosa di maggiore qualità e in grado di tornare competitiva sia in Italia che in Europa. Già delineate una serie di partenze, tra cui quelle di Dusan Vlahovic e Arek Milik. Probabile anche l’addio di Douglas Luiz mentre Teun Koopmeiners è destinato a rimanere, nonostante l’annata da incubo da lui vissuta.

Il 27enne, nei piani originari, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di trascinatore del centrocampo bianconero: la realtà, invece, si è rivelata diametralmente diverso rispetto ai sogni. A fronte del maxi-investimento resosi necessario per strapparlo all’Atalanta (poco meno di 60 milioni), l’olandese ha offerto un bottino desolante: appena 4 reti e 3 assist in 40 apparizioni complessive. Lo straordinario incursore offensivo ammirato alla Dea, a Torino, non si è mai visto.

Colpa di una condizione fisica deficitaria e di un ambientamento rivelatosi molto più complesso di quanto ipotizzato inizialmente. Sotto la gestione di Thiago Motta, il classe 1998 ha avuto modo di giocare spesso senza, però, mai riuscire ad imporsi e a rivelarsi determinante per la causa della Vecchia Signora. Igor Tudor, dal canto suo, in alcune circostanze lo ha invece estromesso dalla formazione titolare facendolo partire dalla panchina. L’ultima apparizione dell’ex orobico risale al 12 aprile: da quel momento in poi è sparito dai radar, a causa di un’infiammazione al tendine d’achille.

Koopmeiners, ora è ufficiale: arrivata la mazzata

L’allenatore croato spera di recuperarlo in tempo per la partita contro l’Udinese ma, intanto, già da ora l’annata del giocatore può essere considerata negativa. A stroncarlo, in queste ore, ci ha pensato Antonio Cassano durante la trasmissione ‘Viva el Futbol’: “La grande delusione di questa stagione è Koopmeiners“. La società, in ogni caso,, gli offrirà una seconda chance con la speranza di assistere al suo rilancio.

Douglas Luiz, costato 50 milioni, salvo sorprese farà invece rientro in Premier League. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in particolare, vorrebbe inserirlo nella trattativa relativa a Sandro Tonali offrendo ai ‘Magpies’ il cartellino del brasiliano (zero gol e assist in 25 gare) più un robusto conguaglio intorno ai 40 milioni. Si vedrà. Il matrimonio tra la Juve ed il verdeoro sta per concludersi. Quello con Koopmeiners, al contrario, proseguirà ma servirà una svolta per evitare rimpianti.