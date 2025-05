Tutto vero, torna alla Juve un Top assoluto: i tifosi fanno festa

I tifosi bianconeri possono già cominciare ad esultare: ritorno stellare alla Juventus, ormai è tutto deciso

180′ separano la Juventus da sogno Champions League. La lotta per il quarto posto resta apertissima, con quattro squadre in due punti a sole due giornate dal termine della Serie A. E così Igor Tudor è chiamato a tenere alta la concentrazione dei suoi per concludere, al meglio, l’annata.

Non è ancora chiaro se alla fine il tecnico croato rimarrà sulla panchina della Vecchia Signora o se – più probabilmente – verrà rimpiazzato da un grande nome. Una nuova ripartenza, con quel sogno di riabbracciare Antonio Conte che salvo clamorosi colpi di scena è in procinto di festeggiare l’ennesimo Scudetto, stavolta col Napoli, il quarto della storia partenopea. Il legame tra l’ex Commissario tecnico e la Juventus rimane fortissimo, al punto che se Conte dovesse davvero dire addio agli azzurri con due anni d’anticipo sulla scadenza contrattuale, l’opzione bianconera balzerebbe senz’altro in cima alla lista dell’allenatore salentino.

Ad ogni modo di cambiamenti, nella Torino bianconera, ne sono previsti parecchi. La Juventus dovrà fare in primis i conti con le uscite, una su tutte quella di Dusan Vlahovic. In scadenza il 30 giugno 2026, la punta di Belgrado non ha trovato l’intesa per il rinnovo e così dirà addio a dodici mesi dalla fine del suo contratto. Un addio che servirà, in gran parte, a finanziare le prossime entrate.

Parallelamente si sta facendo largo una possibilità davvero sorprendente che può far felici i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno. Un colpo top è all’orizzonte, adesso il ritorno alla Juventus è davvero qualcosa di possibile: l’annuncio arrivato poche ore fa ha fatto impazzire tutti.

Torna finalmente alla Juve: colpo top

Dopo il ventilato e confermato addio di Francesco Calvo a fine stagione, lato dirigenziale la Juventus potrebbe vivere un vero e proprio anno zero. A parlare di questa possibilità e di un nome in particolare che potrebbe tornare a Torino è stato il giornalista di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio.

Giorgio Chiellini, ex capitano bianconero, potrebbe avere un ruolo decisamente più centrale secondo quanto riportato. A maggior ragione dopo l’addio del Managing Director Revenue & Football Development Francesco Calvo che pare destinato all’Aston Villa, con Chiellini dunque tra i candidati a rimpolpare la dirigenza. “Chiellini al momento è Head of Football Institutionals Relations ma l’obiettivo del club è renderlo maggiormente operativo dandogli maggiori responsabilità anche nell’area sportiva. Potrebbe affiancare Giuntoli sulle decisioni di maggiore importanza“.

Proprio l’ex Napoli che negli ultimi tempi è finito al centro di un’aspra critica sia per la scelta dell’allenatore, risultata fallimentare, sia per alcune decisioni in sede di mercato. E così una leggenda bianconera come Chiellini potrebbe riportare, ancor di più, il dna Juventus al servizio della squadra. Staremo a vedere.