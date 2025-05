Ahi ahi Juve, è addio: trasferimento lampo all’Inter

La Juventus sta continuando a sondare il mercato ma un colpo a lungo sognato sta per sfumare. L’Inter si è inserita: imminente il blitz nerazzurro.

La sconfitta patita dalla Roma nella sfida sul campo dell’Atalanta ha reso la Juventus nuovamente padrona del proprio destino e agevolato la strada che conduce verso la qualificazione in Champions League. Il traguardo non è ancora all’orizzonte ma ai bianconeri, per centrare l’obiettivo, basterà vincere le ultime due gare contro l’Udinese ed il Venezia. Il club spera di riuscire a strappare il pass per la competizione europea, in modo tale da ottenere fondi freschi da reinvestire subito ed evitare la cessione di Kenan Yildiz.

Il reparto che andrà incontro ad una profonda ristrutturazione sarà quello offensivo. Già certa, infatti, la partenza del trio composto da Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Il 25enne serbo, in scadenza tra un anno, ha respinto ogni proposta di rinnovo e, pertanto, verrà venduto al miglior offerente. Possibile che la carriera dell’ex Fiorentina prosegua in Premier (lo segue il Newcastle) o in Turchia (piace al Fenerbahce).

Il 31enne polacco, tuttora ai box per infortunio, viaggia invece verso la risoluzione del contratto mentre il 26enne francese, una volta terminato il prestito semestrale, tornerà al Paris Saint Germain. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, da ormai qualche giorno, ha quindi cominciato a lavorare al fine di individuare una serie di possibili sostituti tuttavia le varie piste battute risultano lastricate di difficoltà. Jonathan David, in procinto di lasciare a parametro zero il Lille, è in contatto con il Napoli che appare orientato ad accogliere le sue richieste economiche (5 milioni di ingaggio e un bonus alla firma di 9).

Mercato Juventus, il colpo sfuma: andrà all’Inter

Complicata, inoltre, la trattativa relativa a Victor Osimhen, visto che il Napoli preferirebbe cederlo ancora all’estero così da evitare di rafforzare una diretta rivale. E non finisce qua, perché dai radar della Vecchia Signora sta uscendo pure Joshua Zirkzee: il 23enne olandese, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, è nel mirino dell’Inter che, in estate, provvederà a regalare a Simone Inzaghi un attaccante in grado di fornire maggiori garanzie rispetto a Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

I nerazzurri si sono iscritti alla corsa, convinti di poter rilanciare l’ex talento del Bologna, protagonista finora di un’annata da dimenticare al Manchester United: appena 7 reti in 48 presenze e tante critiche, che gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile. I Red Devils puntano a venderlo per far spazio a Viktor Gyokeres e a breve, insieme al presidente dei Campioni d’Italia Giuseppe Marotta, si sederanno al tavolo per provare a gettare le basi dell’operazione. Il sorpasso ai danni della Juve è imminente. L’Inter prepara il blitz vincente.