Ma quale Conte, la Juve ha scelto il nuovo allenatore: è una figura leggendaria!

La Juve sembra ormai aver scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: niente Conte, è un altro grande ritorno.

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha parlato anche del futuro di Igor Tudor ai microfoni di Sky e Mediaset. Il club è stato chiaro fin dall’inizio con l’allenatore croato: sarà lui a guidare la Juventus al Mondiale per Club. “Al termine di questo decideremo come proseguire“, ha detto Scanavino, confermando che fino a questo momento la dirigenza è molto soddisfatta del lavoro svolto da Tudor.

Parole che però molti hanno interpretato come un probabile addio dopo il torneo statunitense. D’altronde sono ormai mesi che si rincorrono le voci su un possibile ritorno a ‘casa’ di Antonio Conte: il tecnico salentino potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione – nonostante un contratto fino al 2027 – anche in caso di scudetto pur di tornare ad allenare i bianconeri.

Eppure nella lista di Giuntoli non c’è solo Conte. I nomi che circolano sono diversi: da Gian Piero Gasperini a Roberto De Zerbi, fino ad arrivare a Jurgen Klopp. Il vero sogno del club torinese, però, è un altro: la Juve vorrebbe infatti come nuovo allenatore un campione che ha scritto pagine importantissime nella storia bianconera.

Ma quale Conte: il grande ritorno alla Juve è un altro

Secondo quanto riferito dal giornalista Michele De Blasis su X la Juventus vorrebbe fare almeno un tentativo per convincere Zinedine Zidane a tornare a Torino in veste di tecnico. De Blasis rivela che Zizou è il grande sogno di John Elkann: da capire se anche il resto della dirigenza condivide questa posizione.

Di sicuro l’arrivo di Zidane scatenerebbe l’entusiasmo del popolo bianconero, stanco di vivere annate con una Juventus tutt’altro che protagonista. L’allenatore francese ha finora guidato solo il Real Madrid, portando però a casa diversi trofei: due campionati spagnoli, due Supercoppe di Spagna, tre Champions League (oltretutto consecutive), due Supercoppe UEFA e due Mondiali per Club.

Zidane viene quindi visto come l’uomo giusto per riportare la Juventus ai vertici non solo in Italia, ma anche in Europa. Da giocatore ha indossato per cinque stagioni la maglia bianconera, totalizzando 212 presenze in tutte le competizioni e mettendo a segno 31 reti. Con i bianconeri ha conquistato due scudetti, una Supercoppa Italiana, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA. Tutti trofei vinti assieme ad Antonio Conte, che ora potrebbe scavalcare nella corsa alla panchina juventina.