Scelto il bomber, la Juve lo prende in prestito con diritto di riscatto

Randal Kolo Muani, arrivato in prestito a gennaio dal Paris Saint-Germain, ha espresso chiaramente il desiderio di rimanere a Torino, con la Juventus che, quindi, ha intensificato i contatti con il PSG per un’estensione del prestito. Il club transalpino è aperto alla cessione ma vorrebbe inserire un obbligo di riscatto, formula non gradita dalla Juventus che preferirebbe un diritto di riscatto.

Il punto d’incontro potrebbe essere trovato in un prestito oneroso con diritto di riscatto o, più probabilmente, in un obbligo di riscatto a cifre ridotte. Nel frattempo, Kolo Muani è stato scelto dal club bianconero per promuovere la nuova maglia per la stagione 2025/2026, chiaro indizio della volontà della ‘Vecchia Signora’ di trattenerlo.

Insomma, l’infortunio di Dusan Vlahovic, che Tudor preferiva all’attaccante francese e che dopo il Mondiale per Club molto probabilmente leverà le tende, non solo ha cambiato la stagione di Kolo Muani – che di nuovo titolare nel ruolo più nelle sue corde tecniche, quello di unica punta, è tornato a timbrare il cartellino dei marcatori, contro il Monza e la Lazio, interrompendo un digiuno di 700 giorni – ma anche il suo prossimo futuro.