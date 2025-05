60 milioni e due bomber in arrivo: la Juve chiude il doppio colpo

La Juventus prepara un doppio colpo a dir poco clamoroso in attacco: tifosi in testa, 60 milioni e si chiude

C’è una priorità decisamente impellente per il mercato estivo della Juventus: l’attacco. Proprio il reparto avanzato che è quasi certo che perda il suo bomber principe. Quel Dusan Vlahovic che, in scadenza il 30 giugno 2026, non rimarrà ancora a lungo.

Niente rinnovo, i contatti proseguiti per mesi non hanno portato esito positivo: la Juventus puntava ad ‘asciugare’ il corposo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, ormai quasi impossibile da sostenere. Il 25enne di Belgrado, poi, dallo scorso gennaio in poi si è perso con l’arrivo di Randal Kolo Muani in attacco. Una partenza necessaria per fare cassa e puntare non ad uno bensì a due nuovi attaccanti che possano fare felici i tifosi bianconeri.

A tal proposito Cristiano Giuntoli ha in mente una strategia ben chiara che potrebbe arricchire non poco l’attacco oggi in mano a Igor Tudor. In attesa di capire se l’allenatore sarà confermato o eventualmente rimpiazzato, viaggiano spedite le idee verso il potenziamento della squadra bianconera.

Juve, conferma e nuovo bomber: doppia firma

Il primo nome che rimane in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Randal Kolo Muani. Dopo un impatto devastante sin dall’arrivo in prestito dal PSG lo scorso gennaio, il nazionale francese si è un pò perso per strada. Nonostante ciò la Juventus crede in lui e Giuntoli avrebbe già pronta un’offerta per convincere il club di Al-Khelaifi a dire sì all’addio a titolo definitivo.

14 presenze in Serie A con 7 gol e 1 assist vincente, un bottino comunque importante su cui l’anno prossimo si potrà sicuramente lavorare. La Juventus per tenersi stretto il 26enne transalpino sarebbe disposta a spendere ben 30 milioni di euro. In mancanza di offerte altrettanto allettanti da Parigi potrebbe arrivare il sì, consegnando in via definitiva Kolo Muani al prossimo tecnico della Juventus.

Il secondo affare che Giuntoli vorrebbe portare avanti, stavolta in Serie A, porta ad un gioiello del calcio italiano che con la maglia dell’Udinese sta facendo grandi cose. Lorenzo Lucca potrebbe fare la fortuna della Juve, a partire dalla prossima stagione. 24 anni, in scadenza nel 2028 con la società friulana, l’ex punta dell’Ajax ha già segnato 13 gol con 2 assist in 35 presenze complessive. Numeri da urlo per i quali sarebbero pronti altri 30 milioni.

Un esborso complessivo da 60 che, con le partenze di Vlahovic e probabilmente Milik darebbero modo alla dirigenza bianconera di accogliere due grandi attaccanti senza svenarsi troppo dal punto di vista economico. Staremo a vedere, alla fine, se tutto si concluderà positivamente, nero su bianco.