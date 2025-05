“Disastro Juve”, l’annuncio su Conte gela i bianconeri

Il disastro dei bianconeri ed il nome di Antonio Conte che torna a rifarsi sotto per la panchina della Juventus: tifosi sotto choc

180′ per sperare nell’ultimo importante – a tratti fondamentale – obiettivo stagionale. La Juventus è vicinissima a confermarsi come quarta forza della Serie A che, in vista della stagione 2025/26 significherà una sola cosa: qualificazione alla Champions League e tanti soldi a disposizione da investire in sede di calciomercato.

Già, proprio il mercato. Strumento salvifico che in realtà ha regalato più danni che lati positivi da poco meno di un anno a questa parte. Tant’è che l’operato del dt Cristiano Giuntoli è in forte discussione. Si parla tanto della ‘promozione’ di una bandiera come Giorgio Chiellini che potrebbe affiancare in maniera diretta l’ex dirigente del Napoli il prossimo anno. Una mossa, che in realtà, dice tanto sulle idee che si sono fatti in questa ultima stagione dell’operato di Giuntoli. Ad ogni modo, indipendentemente da come si concluderà l’annata, sono già in atto programmi e previsioni su come sarà strutturata la Juve del futuro.

Si parla soprattutto di allenatore, dell’ormai probabilissimo addio di Igor Tudor che lascerà verosimilmente spazio ad un grande tecnico, navigato, di carisma ed in grado di portare da subito grandi risultati. Se con il Dna bianconero nelle vene, ancora meglio. E allora non esiste una soluzione più adatta se non quella che porta il nome di Antonio Conte che ad anni dal suo addio alla Vecchia Signora rimane bianconero nell’anima.

Conte, annuncio shock: “Non sanno che fare”

Antonio Conte sta portando il Napoli in alto, vicino, vicinissimo a vincere con merito il suo quarto Scudetto. Un capolavoro firmato dall’ex Commissario tecnico che lo scorso gennaio si è vista depotenziata la rosa, con un Kvaratskhelia che usciva e volava via verso Parigi ed al suo posto veniva collocato in gruppo quell’oggetto misterioso, già al Milan, chiamato Noah Okafor.

Nelle scorse ore durante la diretta del Vodcast di ‘Chiamarsibomber‘ è intervenuto il giornalista e scrittore Giuseppe Cruciani che ha analizzato le insistenti voci che vorrebbero un immediato ritorno di Conte a Torino. I tifosi della Juventus, in tal sens, non saranno affatto felici. “La Juventus è appesa a questa specie di miraggio di capire se può prendere o meno Conte. Hanno preso Tudor per cercare di salvare il salvabile dopo il disastro di Motta – e soprattutto il disastro di Giuntoli – e non si sa nulla dell’allenatore”.

Cruciani ha concluso: “Un uomo che dovrebbe salvare tutto e riportare la Juventus agli antichi fasti. Voglio ricordare ai tifosi della Juventus che questo genio del calcio, questo allenatore sicuramente molto bravo, questo messia novello è sotto contratto per tre anni col Napoli“. Una dichiarazione schietta, come al solito, ma anche dura. E adesso – ad oggi – non è chiaro se alla fine il sogno bianconero finirà in frantumi o si tramuterà in realtà.