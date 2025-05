Tutto bloccato, salta la firma con la Juve sul più bello!

Clamoroso colpo di scena in casa Juventus, il mercato bianconero si blocca: salta la firma, i tifosi non riescono a crederci

Manca pochissimo alla fine della stagione e per la Juventus resta un solo ma importantissimo obiettivo da centrare: la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto sarà cruciale anche per rinforzare la squadra in vista del prossimo futuro.

A tal proposito Cristiano Giuntoli, oltre agli addii praticamente certi come quello di Dusan Vlahovic che attende solo di conoscere la sua prossima stagione, deve fare i conti con altre situazioni decisamente spinose. Una di queste potrebbe creare più di un grattacapo al dt della Juventus.

A parlare a riguardo è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto che, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul mercato della Juve e su un’operazione che rischia clamorosamente di saltare. Uno scenario pazzesco che i tifosi proprio non si aspettavano: occhio all’intesa.

Juve, annuncio shock: niente rinnovo

Si tratta di Weston McKennie e dei discorsi che ormai da mesi vanno avanti tra l’entourage del calciatore texano e la dirigenza bianconera.

Il motivo si chiama rinnovo, visto che il contratto dell’ex Schalke 04 resta ad oggi in scadenza il 30 giugno 2026 e da Torino pareva ormai scontata la firma di una nuova intesa, visto che il calciatore pur partendo come alternativa dalla panchina ha saputo ritagliarsi uno spazio importante già con Allegri, poi con Thiago Motta ed infine con Tudor in panchina. Ora, però, qualcosa rischia di andare storto.

“Due settimane fa il gruppo di McKennie e la dirigenza bianconera avevano raggiunto un accordo verbale per il rinnovo di contratto, fino al 2028. Gli ultimi problemi riguardanti commissioni e stipendio del calciatore erano stati superati, non c’erano però ancora le firme”. Il presente, invece, parla di un affare raffreddatosi e che dunque non sarebbe più così vicino come prima ad una conclusione positiva.

Moretto ha concluso il discorso, lanciando l’allarme: “Il discorso del rinnovo di McKennie, in questo momento, è bloccato. La società non ha ancora dato il via libera finale, quindi non si può procedere alla firma”, ha detto il noto giornalista. Questione di giorni, forse di settimane: tutto sarà più chiaro anche in funzione della scelta del nuovo tecnico che con ogni probabilità sostituirà Igor Tudor.

McKennie in questa stagione tutt’altro che positiva per i colori bianconeri ha collezionato 42 presenze complessive tra campionato e coppe, con 5 gol e 4 assist vincenti.