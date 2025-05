Affare in fumo, tifosi della Juventus increduli: lascia i bianconeri

I tifosi della Juve devono fare i conti con un addio davvero inaspettato: l’affare è ormai saltato definitivamente.

Gli ultimi 180 minuti della stagione saranno decisivi per capire quale sarà la competizione europea in cui giocherà la Juventus il prossimo anno. I tifosi bianconeri si augurano ovviamente che la truppa allenata da Igor Tudor faccia bottino pieno contro Udinese e Venezia e si garantisca così la partecipazione alla prossima Champions League senza preoccuparsi dei risultati altrui.

Il quarto posto è di fondamentale importanza per la Juventus: gli introiti garantiti dal ‘pass’ per la massima competizione europea per club permetterebbe a Giuntoli di disporre di un budget di un certo peso per il calciomercato estivo. Prima ancora di pensare a nuovi innesti la Juve deve anche risolvere alcune ‘grane’ interne.

Fino a qualche mese fa, ad esempio, sembrava scontato che la Juventus avrebbe provato ad acquisire interamente il cartellino di Francisco Conceicao. Il talento portoghese è arrivato in prestito oneroso dal Porto la scorsa estate ed è stato protagonista di una prima parte di stagione molto positiva. Ultimamente, però, sembra che la posizione della Juve sia un po’ cambiata, complice anche un calo di rendimento del 22enne di Coimbra.

Affare in fumo: addio Juve, tifosi delusi

Addirittura, stando alle ultimissime news, sembra che la dirigenza bianconera abbia già deciso di non affondare il colpo per Conceicao. Il Porto vuole infatti 30 milioni di euro per lasciar partire il figlio d’arte: la Juve considera questa cifra troppo alta e non è quindi intenzionata a portare avanti la trattativa. Ma allora quale sarà il futuro del giovane talento lusitano?

Nelle prossime settimane Conceicao farà rientro al Porto, ma non per rimanerci. Secondo quanto riportato da Tuttosport non è da escludere una permanenza in Serie A: i rumors parlano di un interessamento del Milan, che vorrebbe provare a portare Conceicao in rossonero anche con l’ormai certo addio di suo padre.

Il Diavolo deve però prima chiudere i discorsi che riguardano le scelte del direttore sportivo e dell’allenatore: solo dopo aver individuato queste due figure sarà possibile intavolare una trattativa con Mendes per il gioiello portoghese. Finora in questa stagione Conceicao ha totalizzato 35 presenze con la maglia della Juventus, mettendo a segno 5 reti e fornendo 5 assist ai propri compagni. Un bottino evidentemente insufficiente a garantirgli la conferma in bianconero.