Colpo dalla Serie B, arriva al posto di Conceicao

La Juventus guarda al campionato cadetta ed è pronta a regalarsi un colpo in attacco: sarà il sostituto di Conceicao

Il calciomercato resta un tema centrale in casa Juventus. Dopo i deludenti risultati di campo è inevitabile pensare ad una ripartenza, quasi una rivoluzione tecnica visto quanto poco raccolto dalla Vecchia Signora in un’annata travagliata, nella quale sono stati però spesi tantissimi milioni per accontentare l’ormai ex allenatore Thiago Motta.

Una scelta evidentemente sbagliata, a posteriori. Igor Tudor sta facendo il possibile per centrare l’unico obiettivo ancora possibile: la qualificazione alla prossima Champions League. Un dovere per la squadra che non sempre ha dato il massimo in campo, così come sarà un dovere eventualmente spendere in maniera più oculata e intelligente il tesoretto che deriverà dall’accesso alla prossima massima competizione europea. A fine giugno, poi, ci sarà la Coppa del Mondo per Club e la Vecchia Signora ha tutta l’intenzione di giocarsela con tutte le sue forze.

Per farlo sarà evidentemente necessario mettere mano al portafogli e alle idee, pianificare i rinforzi con largo anticipo per poi metterli nero su bianco appena riaprirà la sessione estiva. Tante le idee, tra entrate ed uscite, che caratterizzeranno l’estate bianconera. In attacco dirà addio Dusan Vlahovic, per cui i discorsi legati al rinnovo sono ufficialmente sfumati. Ma non solo. Anche Francisco Conceicao non rimarrà a Torino, nonostante nei mesi scorsi si sia parlato con insistenza della possibilità di riscattare il 22enne portoghese per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Juve, addio Conceicao: ritorno di fiamma

Il piano, ad oggi, pare essere cambiato. Al posto del figlio d’arte Cristiano Giuntoli potrebbe puntare un vecchio pallino del club piemontese che potrebbe finalmente vestire la maglia della Juventus. Occhi, a sorpresa, in Serie B: sarebbe la pedina perfetta.

Numeri da urlo quelli che Domenico Berardi ha collezionato in Serie B con il Sassuolo, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A della squadra neroverde. 29 apparizioni con 6 gol e addirittura 14 assist quelli messi a segno dell’ala azzurra che già in passato ha vestito la maglia della Juve: per lui, in tal senso, si tratterebbe di un ritorno.

E così la suggestione, molto presto, potrebbe tramutarsi in realtà. Anche perché i costi dell’operazione Berardi sarebbero decisamente più ridotti rispetto a quelli legati a Conceicao. In scadenza con il Sassuolo il 30 giugno 2027, Berardi potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Un esborso pari alla metà di quanto richiesto dalla clausola di Conceicao con il Porto. Giuntoli, dunque, è alla finestra: uno dei primi rinforzi per l’attacco potrebbe essere proprio Domenico Berardi, reduce da un’annata da protagonista in Cadetteria con il Sassuolo.