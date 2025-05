12 milioni, assalto alla colonna dell’under 21: colpo Juve

La Juventus prepara un grande colpo per l’estate: 12 milioni e arriva a Torino il gioiello dell’Under 21

90′ di speranze per provare a chiudere in maniera dignitosa una stagione non propriamente positiva. La Juventus punta a mantenere il quarto posto, nonostante l’insidiosa trasferta in casa del Venezia, qualificandosi per la Champions League 2025/26. Un discorso che riguarda i bianconeri e le due romane.

Al di là di come terminerà l’annata, è evidente il fatto che siano previsti tanti cambiamenti in vista della prossima stagione. A partire dall’allenatore che difficilmente sarà Igor Tudor, anche in caso di qualificazione Champions. Non è ancora chiaro chi possa ereditare la panchina della Vecchia Signora mentre sono già in atto cambiamenti in dirigenza: via Francesco Calvo, mentre Chiellini dovrebbe affiancare Cristiano Giuntoli in sede di mercato.

Ecco, proprio il calciomercato estivo sarà l’arma in più da sfruttare per tornare grandi, tanto in Serie A dove lo Scudetto manca da moltissimo tempo, quanto in Europa. La difesa potrebbe vedere la partenza di Andrea Cambiaso, lasciando spazio all’arrivo di un degno sostituto ma non solo: anche la firma di un centrale difensivo da affiancare a Gleison Bremer rimane una necessità di primaria importanza.

Allo stesso modo il club bianconero dovrà fare i conti con un centrocampo che ha fatto enorme fatica quest’anno: si punterà, verosimilmente, a rivitalizzare Koopmeiners, costato oltre 50 milioni. E l’attacco? Proprio in questa zona del campo qualcosa di grosso si starebbe già muovendo.

Non solo Dusan Vlahovic, ritornato nella scorsa giornata al gol dopo tante settimane di digiuno, destinato a fare le valigie e a dire addio alla Juventus durante i mesi estivi. C’è un’idea che sta prendendo corpo e che potrebbe arricchire l’attacco della Juventus con un giovane talento che sta brillando in Serie A.

Colpaccio Juve in Serie A: bastano 12 milioni

La caccia ai giovani prodigi del calcio italiano è tornato al centro dei pensieri della dirigenza juventina che in vista della riapertura del mercato estivo starebbero puntando un gioiello già accostato con forza all’Inter negli ultimi mesi.

Si parla di Jacopo Fazzini, trequartista dell’Empoli che a 22 anni sta dando prova di capacità ben fuori dal comune, al punto che le grandi di Serie A stanno già pensando a lui. Ecco la Juve, con Giuntoli pronto a discutere di un possibile passaggio in bianconero a fine stagione. L’Empoli, d’altro canto, potrebbe accontentarsi di appena 12 milioni di euro.

Il gioiello dell’Under 21 azzurra, nativo di massa e classe 2003, è sotto contratto per altre due stagioni con il club toscano. Non è quindi da escludere una partenza per fare il salto in una grande realtà del calcio italiano come quella bianconera. Fazzini, in quella che rischia di essere la sua ultima annata con la maglia dell’Empoli, ha collezionato 5 reti e 1 assist in 21 presenze complessive.