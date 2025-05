Addio al Napoli e trasferimento alla Juve, bomba in Serie A

La Juventus scippa il Napoli e si prende il giocatore da sotto il naso degli azzurri: bomba di mercato in Serie A

La stagione di Serie A sta per concludersi e saranno gli ultimi 90′ a decidere se la Juventus disputerà o meno la Champions League il prossimo anno, cosa che condizionerà molto il mercato bianconero.

La Vecchia Signora è padrona del proprio destino e basterà ottenere i tre punti all’ultima giornata contro il Venezia per blindare la qualificazione. Una qualificazione che, come detto, è fondamentale per la Juventus anche in ottica mercato in quanto la partecipazione alla Champions League la renderebbe più attrattiva come destinazione per i suoi obiettivi. Il ds Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro in vista della prossima sessione estiva e tanti nomi sono sul suo taccuino, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Il reparto offensivo bianconero subirà infatti una profonda trasformazione considerato che in molti sono già con la valigia pronta come ad esempio Dusan Vlahovic che contro l’Udinese potrebbe aver disputato l’ultima gara con la Juventus all’Allianz Stadium. Attraverso la cessione dell’attaccante serbo la Juventus spera di ricavare una somma importante da poter poi reinvestire sul suo sostituto.

Per sostituire Vlahovic, la Juventus sta sondando diverse piste ed una di queste porta in Francia, precisamente al Lille dove piace molto Jonathan David, attaccante canadese seguito anche dal Napoli.

Juventus, ritorno di fiamma per David: i bianconeri sfidano il Napoli

Al termine della stagione Jonathan David lascerà il Lille come annunciato dallo stesso attaccante canadese che, a parametro zero, rappresenta una delle occasioni più importanti della prossima sessione estiva di mercato. Un’occasione che la Juventus vuole cogliere al volo ed i bianconeri sono pronti a sfidare il Napoli, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito.

L’attaccante canadese era stato già seguito dalla Juventus negli scorsi mesi e l’annuncio sul suo futuro ha ora riattivato l’interesse dei bianconeri, decisi a portarlo a Torino. Stando a quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, nelle ultime ore la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per valutare la fattibilità dell’operazione, cercando di capire la richieste economiche del giocatore.

Per convincere David a sposare il proprio progetto, la Juventus dovrà presentargli un’offerta importante e, allo stesso tempo, superiore a quella del Napoli che non ha intenzione di farsi scippare il proprio obiettivo di mercato. Oltre ai bianconeri e agli azzurri, sul classe 2000 c’è anche l’interesse dell’Inter che potrebbe inserirsi concretamente nella corsa nelle prossime settimane.