Il bomber è fuori dalle coppe, la Juve sogna il grande colpo in attacco

La Juventus sogna il grande colpo per rinforzare il proprio reparto offensivo: si punta al bomber che è rimasto fuori dalle coppe europee

A 90′ dal termine della Serie A, la Juventus ha il destino nelle proprie mani e le basterà ottenere i tre punti sul campo del Venezia per certificare la qualificazione alla prossima Champions League.

Seppur con tantissima fatica ed un gioco sia poco esaltante che poco brillante, i bianconeri sono vicini a raggiungere l’obiettivo che si erano posti in queste ultime settimane, dopodiché sarà tempo di pensare al Mondiale per Club e non solo. In casa Juventus ci sarà una nuova rivoluzione che coinvolgerà sia il gruppo squadra che l’area sportiva ed il prossimo anno la rosa della Vecchia Signora potrebbe essere completamente differente rispetto a quella che vedremo al Mondiale.

Previsti grossi cambiamenti nel reparto offensivo dove gente come Vlahovic, Milik e Kolo Muani è destinata a fare le valigie per lasciar spazio ai nuovi innesti. In attesa di capire quello che sarà il suo futuro Cristiano Giuntoli sta iniziando comunque ad operare in vista del mercato estivo e nel proprio mirino ha già messo svariati nomi volti ad rafforzare l’attacco.

Uno di questi è Benjamin Sesko, giovane attaccante del Lipsia che rappresenta una grossa opportunità di mercato visto che il club tedesco è fuori da tutte le coppe europee per il prossimo anno e questo potrebbe essere un fattore determinante ai fini dell’esito della trattativa.

Juventus, idea Sesko per l’attacco: il Lipsia pronto a cedere lo sloveno

Autore di una doppietta nella sfida di Champions League disputata ad inizio ottobre, le strade di Benjamin Sesko e della Juventus potrebbero tornare ad incrociarsi, ma stavolta per stare dalla stessa parte. Il Lipsia ha chiuso il proprio campionato al settimo posto e ciò significa che il prossimo anno non disputerà alcuna competizione europea, cosa che porterà il club tedesco a cedere alcuni giocatori tra cui proprio l’attaccante sloveno.

Assieme a Xavi Simons, Sesko è il fiore all’occhio della squadra della Red Bull, ma il giovane bomber è ambizioso, vuole giocare la Champions League il prossimo anno e la sua permanenza a Lipsia è molto complicata. La Juventus è pronta ad approfittare di questa situazione e si è anch’essa iscritta alla corsa per Sesko che piace a tantissime squadre.

Tra i club maggiormente interessati a Sesko oltre ai bianconeri ci sono anche Bayern Monaco, Chelsea e Arsenal e la Vecchia Signora è conscia che ci sarà da battagliare per portare a Torino il bomber sloveno. Per convincere il Lipsia servirà un’offerta importante e le possibilità che per Sesko si scateni un’asta sono assai elevate considerata la mole di squadre che sono sulle tracce del giocatore.