Juve, arriva la rivelazione della Serie A: firma da 30 milioni di euro

Uno dei grandi talenti della Serie A è finito nel mirino della Juventus: i bianconeri sono pronti a spendere 30 milioni di euro.

Manca solo un ultimo sforzo alla Juventus di Igor Tudor per centrare l’obiettivo quarto posto e garantirsi così la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono attesi da una gara tutt’altro che semplice: al Penzo, infatti, il Venezia si giocherà le ultime chances di salvezza. Anche i lagunari possono solo vincere e sperare che Lecce e Empoli non vincano.

L’approdo in Champions è fondamentale per la Juventus: gli introiti garantiti dalla massima competizione europea per club consentirebbero di allestire un calciomercato importante. L’impressione è che la dirigenza juventina interverrà un po’ in tutti i reparti: il club ha l’esigenza anche di rinforzare le fasce esterne.

Proprio in queste ore è trapelata un’indiscrezione che vede la Juve pronta a lanciare l’assalto a un gioiello che si è messo molto in mostra in Serie A. Si tratta di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna che pochi giorni fa ha messo a segno una delle reti più importanti dell’intera storia rossoblu.

Juve, colpo da 30 milioni: trattativa avanzata

Ndoye ha infatti realizzato il gol della vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Milan, consentendo al Bologna di alzare il trofeo per la terza volta. La rete decisiva contro i rossoneri è stata il suggello di una stagione davvero molto positiva. Il classe 2000 ha infatti collezionato 39 presenze con il Bologna mettendo a segno 9 gol e fornendo 6 assist.

La società felsinea ha già fatto sapere a tutte le pretendenti, Juventus compresa, che la valutazione del giocatore è di almeno 30 milioni di euro. Ndoye ha un contratto con il Bologna fino al 2027 ma di fronte a un’offerta di questo tipo la dirigenza rossoblu si siederebbe al tavolo delle trattative. La Juve sta seriamente ragionando sul da farsi ma senza attendere troppo. La concorrenza, infatti, non è poca: sull’esterno offensivo è piombato anche il Napoli, che proverà a convincere Conte a rimanere con un mercato di grande livello. L’ex Nizza è poi corteggiato anche da alcuni club esteri.

I bianconeri sembrano attualmente in prima fila: già nelle prossime settimane si capirà se Giuntoli vorrà davvero affondare il colpo per l’uomo che ha deciso l’ultima Coppa Italia. Come accennato molto dipenderà anche dall’eventuale approdo in Champions League.