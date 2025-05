Affare lampo tra Juve e Lazio: cambia maglia per circa 4 milioni

Arriva la possibilità di chiudere un super affare che vede coinvolte la Lazio e la Juventus: la società di Claudio Lotito ha pronti 4 milioni da mettere sul piatto

I biancocelesti stanno cercando un profilo esattamente corrispondente al giocatore bianconero. La cifra non è molto elevata vista l’età e l’ultima stagione disputata. Sotto la cura di Marco Baroni potrebbe recuperare un buon livello, magari anche per la Nazionale.

Il campionato non ha ancora espresso il suo verdetto finale e resta da capire se la Juventus riuscirà ad entrare in Champions League con il quarto posto in classifica. La trasferta di Venezia non è poi così comoda, anche perché i lagunari si giocano le residue chance di salvezza e hanno bisogno di una vittoria per sperare ancora. In casa Di Francesco e i suoi ragazzi hanno avuto sempre un rendimento di ottimo livello, andando a fermare sul pareggio anche squadre più blasonate o perdendo di misura con parecchie big (vedi la Roma). Serve un’autentica impresa per rimettere in carreggiata la Lazio, che all’Olimpico se la vedrà con il Lecce, altra squadra invischiata per la lotta per non retrocedere.

Poter contare sui proventi della coppa europea più importante fa tutta la differenza del mondo e per questo le strategie di mercato potrebbero cambiare. Baroni da un lato e Tudor (o chi per lui) dall’altro, sanno di dover mettere mano alla rosa in vista della prossima stagione, specie se andrà disputata anche la Champions.

La Juventus può cedere Rugani alla Lazio: sul piatto 4 milioni di euro

C’è un nome della Juventus che piace in particolar modo alla Lazio. In realtà si tratta di un giocatore che è stato dato in prestito in questa stagione all’estero, visto che rientrava nella lista degli esuberi. Stiamo parlando di Daniele Rugani, che ha giocato nell’Ajax di Farioli in questa stagione. Per lui solo 15 presenze in Eredivisie e 26 totali considerando tutte le coppe. Troppo poco per convincere i Lanceri ad operare il riscatto. Rugani farà ritorno a Torino ma solo per un breve periodo. L’idea di Giuntoli è quella di vendere il classe ’94, che ormai ha fatto il suo tempo in bianconero.

Alla Lazio non dispiacerebbe inserirlo nel roster, potendo contare su di lui come alternativa di lusso alla coppia Romagnoli-Gila, più l’esperto Gigot. Giuntoli chiede 4 milioni di euro per il cartellino e Lotito potrebbe decidere di accontentare il proprio allenatore.