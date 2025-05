Tifosi della Juve sotto choc: escluso per motivi disciplinari!

Sotto choc i tifosi della Juventus. Un giocatore protagonista di una stagione da dimenticare è stato punito per motivi disciplinari.

La Juventus pensa già al mercato ma, al momento, sono diverse le spine che complicano i piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il Napoli, ad esempio, ha chiuso all’idea di cedere Victor Osimhen ai rivali mentre Sandro Tonali piace molto al Manchester United. Jonathan David, a lungo inseguito in questi mesi, è invece molto vicino all’Inter pronta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Da registrare, inoltre, l’esclusione per motivi disciplinari di un giocatore protagonista di un’annata da incubo.

Parliamo di Tiago Djalò, punito dal Porto per aver violato il regolamento interno della società. Il 25enne lusitano in particolare, accusato di avere un comportamento poco professionale al di fuori del rettangolo di gioco, è stato estromesso dalla rosa che prenderà parte al Mondiale per Club al via il 14 giugno. La conferma è arrivata dal quotidiano ‘A Bola’: il classe 2000 in ogni caso, in virtù dell’accordo pattuito a settembre, potrà rientrare a Torino soltanto una volta conclusa l’avventura dei ‘Dragoes’ negli Stati Uniti.

Un provvedimento che rende ancor più negativa la stagione vissuta dall’ex Lille che, in patria, sperava di potersi rilanciare e giocare con una certa continuità dopo essere stato bocciato da Thiago Motta nella scorsa estate. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente diversa dai sogni: appena 8 le presenze in campionato di cui l’ultima datata 24 febbraio. Da quel momento in poi, tra mancate convocazioni e panchine, è sparito dai radar scivolando ai margini della squadra titolare e allenandosi addirittura in orari differenti rispetto ai compagni.

Il divorzio, ormai, rappresenta soltanto una questione di tempo. I portoghesi, infatti, non intendono riscattarlo e, al termine del torneo, lo rispediranno alla Vecchia Signora. Un problema in più per Giuntoli che, di conseguenza, dovrà attivarsi allo scopo di individuare un altro acquirente per il centrale, nel frattempo finito fuori dai progetti futuri della Juventus. Lo stesso destino, poi, attende Dusan Vlahovic e Arek Milik.

Il 25enne serbo, in scadenza il 30 giugno 2026, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e, pertanto, verrà ceduto al miglior offerente. La sua carriera, salvo sorprese, proseguirà in Turchia (lo vuole il Fenerbahce) o in Premier League (alla finestra c’è il Newcastle). Il 31enne polacco, ancora out e mai utilizzato a causa del grave infortunio rimediato ad inizio giugno, viaggia invece verso la risoluzione del contratto. Un rebus, infine, il futuro di Randal Kolo Muani: Giuntoli vorrebbe trattenerlo ma servirà trovare un nuovo accordo con il PSG. Work in progress in casa Juve.