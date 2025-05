Bernardeschi torna in Serie A, l’ex Juve è pronto a dire sì

Federico Bernardeschi potrebbe fare il suo ritorno in Serie A il prossimo anno: l’ex Juventus pronto ad accettare l’offerta

Volato in America per riscattarsi dopo gli ultimi anni quasi tragicomici con la maglia bianconera, Federico Bernardeschi pare essere del tutto rinato con la maglia del Toronto FC.

Con la squadra canadese, Bernardeschi è tornato a mostrare quello che era il suo talento che gli aveva permesso di compiere il salto dalla Fiorentina alla Juventus. L’esterno d’attacco, ha collezionato quasi cento presenze con il Toronto, segnando 26 gol, ben 14 in più rispetto a quelli messi a segno a Torino nonostante con i bianconeri abbia collezionato il doppio delle presenze. Oltre a 26 reti, Bernardeschi ha anche confezionato 16 assist, divenendo un punto di riferimento per la propria squadra.

In MLS, la carriera del classe 1994 sembra essere del tutto svoltata ed anche in questa stagione è partito molto bene, con 4 gol e 3 assist in 14 giornate. Il rendimento che sta avendo al Toronto non sta passando inosservato e si sta tornando a parlare con insistenza di un suo possibile ritorno in Italia nella prossima stagione.

Come Insigne, anche Bernardeschi non direbbe no ad un ritorno in Italia e sul suo tavolo potrebbe presto pervenire un’offerta dalla Serie A dove va segnalato l’interesse del Como.

Bernardeschi torna in Serie A: l’ex Juventus nel mirino del Como

La Serie A potrebbe riabbracciare Federico Bernardeschi il prossimo anno. L’esterno d’attacco ex Juventus sarebbe finito nel mirino del Como che ha intenzione di regalarsi un mercato importante dopo una stagione di altissimo livello. I biancoblu, dopo aver ottenuto la salvezza agilmente, vogliono puntare ad un posto in Europa il prossimo anno e per farlo servono innesti di un certo calibro.

Bernardeschi è uno degli obiettivi del Como per rinforzare il proprio reparto offensivo ed il giocatore di Massa Carrara prenderebbe di certo in considerazione l’offerta qualora questa pervenisse ufficialmente. Al momento, la società lombarda ha solo mostrato interesse per l’ex Juventus, ma nelle prossime settimane potrebbe esserci i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.

Come detto, nonostante sia legato da un contratto fino a dicembre 2026, Bernardeschi è aperto ad un ritorno nella nostra massima serie e, dovesse mantenere lo stesso rendimento che sta avendo in MLS, per il Como sarebbe senza dubbio un colpo di altissimo livello. In termini economici, l’operazione non dovrebbe essere troppo onerosa per il club lombardo che, come dimostrato lo scorso anno, non ha problemi a mettere mano al portafoglio.