Dalla Juve al Como, pagano subito la clausola rescissoria

La Juventus e il Como coinvolte in una importantissima operazione di mercato che può significare tantissimo per la nostra Serie A: l’affare è in dirittura d’arrivo

I bianconeri e i comaschi vogliono accaparrarsi un talento straordinario e per farlo hanno intavolato una trattativa molto complessa. Grazie alla potenza economica dei proprietari indonesiani, Fabregas rischia di avere la meglio su Giuntoli e ora i tifosi tremano.

Se qualche anno fa avessimo parlato di un Como in grado di strappare un giocatore alla Juventus ci saremmo tutti messi a ridere. Invece gli Hartono hanno cambiato per sempre il modo di intendere quella che era una semplice squadra di provincia. Merito dei soldi pesanti che sono stati investiti in questo progetto, che a dir loro è solo all’inizio del suo compimento. C’è ancora molto da fare, tanto da costruire e molto da lavorare per diventare una realtà tipo l’Atalanta. Proprio per questo i magnati indonesiani hanno deciso di confermare costi quel che costi Cesc Fabregas, che era stato sondato e corteggiato dalla Roma dei Friedkin.

Il Como vuole crescere e per farlo ha già pronto un piano di mercato super ambizioso, con acquisti di livello e una rosa che dovrà essere decisamente più forte e preparata di quanto visto finora. Si parla di giocatori di un livello internazionale, giovani ma già con grande esperienza e talento assicurato.

Il Como beffa la Juve: arriva un colpo straordinario per Cesc Fabregas

Proprio uno di questi ragazzi terribili potrebbe essere strappato alla Juventus, che sembra essere spiazzata dall’affondo dei biancoblu. Stiamo parlando di Yeremay Hernández, uno dei giovani talenti più promettenti del calcio spagnolo, molto vicino a vestire la maglia del Como calcio.

La verdissima stella del Deportivo La Coruña ha attirato l’attenzione di numerosi club europei grazie alla sua rapida ascesa, che lo ha visto imporsi in campo come uno dei migliori prospetti iberici, già nel giro delle nazionali giovanili. Per il Como sarebbe un investimento mirato, per andare a sostituire Nico Paz e continuare sulla falsariga di quanto fatto con Diao a gennaio.

Nella Segunda División spagnola, Yeremay è stato uno dei gioielli e il club galiziano realizzerebbe una plusvalenza incredibile con questa cessione. Si parla di almeno 20 milioni sul piatto per pagare la clausola e portarlo in Italia.