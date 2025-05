Alla Juventus non c’è spazio, ok alla cessione: va in prestito al Sassuolo

La Juventus pensa alle prossime cessioni, non c’è più spazio per il gioiello: può finire subito in prestito al Sassuolo

In casa Juventus un fattore a dir poco fondamentale nel prossimo futuro, al fine di costruire una squadra forte e competitiva in grado di puntare ai vertici del calcio europeo, sarà il calciomercato.

Tra gennaio e giugno scorso i bianconeri sono stati tra i club maggiormente attivi, arrivando anche a spendere cifre corpose, a tratti, prestazioni alla mano, anche eccessive, da questo punto di vista qualcosa potrebbe cambiare. Perché Cristiano Giuntoli ha in mente di dedicarsi prima alle cessioni, ‘asciugando’ la rosa dei calciatori che in un modo o nell’altro non sono più incedibili. Fare cassa e ripartire, con diverse cessioni che potrebbero portare un tesoretto da urlo.

Dusan Vlahovic sarà il primo a lasciare la Juventus in estate. Il 25enne di Belgrado nei mesi scorsi è stato al centro di colloqui per provare a trovare l’intesa e prolungare il contratto che scadrà tra poco più di dodici mesi. Nulla da fare, le strade si separeranno, con la Juve che incasserà e verosimilmente proverà a tenersi stretto Kolo Muani. In difesa, invece, è altrettanto chiaro come Andrea Cambiaso resti nel mirino delle big di Premier League: l’idea di incassare una ricca plusvalenza può fare la differenza.

Non solo i big ma anche giovani talenti, in rampa di lancio, potrebbero salutare magari temporaneamente la Torino bianconera per cercare fortuna altrove, puntando a giocare con continuità per crescere, maturare e magari un giorno fare ritorno da protagonisti alla Juventus.

Addio Juve, c’è il Sassuolo: saluta in estate

Potrebbe essere questa la storia di Vasilije Adzic, giovanissimo trequartista montenegrino che la Juventus l’ha solo annusata, senza avere troppe occasioni per mettersi in mostra in prima squadra.

A fargli spazio a partire dalla prossima stagione potrebbe essere il Sassuolo di Fabio Grosso, altro ex bianconero, che ha chiuso l’annata con una promozione record in Serie A. I neroverdi sono rimasti solo un anno in Serie B, per poi ottenere il ritorno diretto in A con addirittura 5 giornate d’anticipo. Le ambizioni della squadra di Grosso potrebbero fare al caso del 19enne montenegrino che ha ancora ampi margini di crescita.

18 presenze con 4 reti e 2 assist vincenti tra le varie competizioni per Adzic che in Serie A ha invece accumulato appena 39 minuti e 6 apparizioni totali. Il suo futuro potrebbe essere al Sassuolo, per diventare grande e prendersi un giorno la Juventus da protagonista.