Beffa Juve, è addio: Marotta lo porta all’Inter

La Juventus sta per dirgli addio, clamoroso ribaltone per il calciomercato estivo: va all’Inter, fa tutto Marotta

Juventus e Inter hanno corso per traguardi diversi in questa stagione. La Vecchia Signora ha però tutta l’intenzione di ritornare a brillare, come i nerazzurri, ai vertici del calcio italiano ma soprattutto europeo. E così la strategia di mercato del club torinese, in vista dell’estate, è già chiara.

Sarà rivoluzione o quasi, a partire dai piani alti. Dalla ‘promozione’ di Giorgio Chiellini che dovrebbe affiancare proprio Giuntoli nelle decisioni importanti, all’addio ormai noto di Francesco Calvo, arrivando poi a Igor Tudor e al suo successore. Il tecnico croato sembra avere le ore contate, indipendentemente dalla corsa Champions. E nel frattempo si fa chiara un’idea di mercato che potrebbe fare infuriare il popolo juventino e – allo stesso modo – far gongolare quello dei grandi rivali della Vecchia Signora.

Nei piani bianconeri potrebbe, come già accaduto in passato, inserirsi l’Inter. Il grande ex Beppe Marotta, oggi presidente dei nerazzurri, sarebbe pronto ad apparecchiare uno sgarbo insopportabile per il popolo bianconero.

E proprio in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe lasciare a bocca asciutta proprio la Juventus per quel che riguarda la firma di un grandissimo attaccante.

Juve, che mazzata: se ne va subito all’Inter

L’attacco sarà un nodo evidentemente cruciale tanto per la Juve quanto per l’Inter. E se i bianconeri devono fare i conti con la partenza già scritta di Vlahovic e probabilmente pure quella di Milik, sono sicuri di lasciare a parametro zero la Milano nerazzurra tanto Arnautovic quanto Joaquin Correa.

Secondo quanto viene riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un nome per il quale nel recente passato si è parlato però soprattutto di Juventus e Napoli: Rasmus Hojlund. La punta danese, reduce dall’amara sconfitta in Europa League contro il Tottenham, sembrerebbe in procinto di lasciare il Manchester United.

Gli estimatori non mancano, soprattutto in Serie A. E l’Inter, a tal proposito, sembrerebbe potersi porre in primo piano per l’estate: a maggior ragione se a dire addio al club meneghino fosse tra gli altri pure Taremi, reduce da un’annata deludente.

I vertici nerazzurri, al momento, starebbero lavorando per capire la fattibilità dell’operazione con i ‘Red Devils’ ed eventuali costi da sostenere tra cartellino e ingaggio.

Hojlund a Manchester guadagna 2,9 milioni di euro a stagione, fino al 30 giugno 2028. In questa che potrebbe essere la sua ultima annata in Inghilterra ha collezionato 51 presenze con 10 gol e 4 assist vincenti.