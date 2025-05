Chiesto lo sconto, la Juve lo vuole tenere: colpo in arrivo

La strategia è chiara, Cristiano Giuntoli vuole tenerlo in rosa ma ad una condizione: può rimanere alla Juve con lo sconto

Mancano ormai una manciata di ore alla verità, al momento dopo il quale si saprà se la Juventus affronterà la prossima Champions League. La trasferta di Venezia è insidiosa e per gli uomini di Tudor non esiste che la vittoria se vogliono chiudere la stagione, senza troppe complicazioni, al quarto posto.

Giocare la prossima Champions League avrebbe una doppia valenza per la società piemontese. In primis, di prestigio. Riscattare la brutta figura fatta con Thiago Motta in panchina in questa stagione appare come un dovere indiscutibile da portare avanti. E poi economicamente parlando. Gi introiti permetterebbero a Cristiano Giuntoli di muoversi più agevolmente per costruire una rosa più forte e competitiva in ogni reparto, andando a sistemare lì dove evidentemente qualcosa è venuto a mancare in questa stagione ormai in chiusura.

In primis in difesa, dove ha pesato come un macigno l’assenza di Gleison Bremer che dovrebbe rientrare tra poche settimane in occasione del mondiale per club. Attenzione, poi, pure all’attacco. La cessione inevitabile di Dusan Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026 e ormai lontano dal rinnovo, servirà per trovare un nuovo attaccante in grado di guidare l’attacco bianconero nel prossimo futuro.

A tal proposito, Giuntoli ha già in mente una strategia ben delineata che permetterebbe alla Juve di risparmiare qualche milione per la firma del bomber del futuro: ecco cosa sta per succedere in casa Juve.

La Juve lo tiene con lo sconto: ecco la cifra

Via Vlahovic, forse pure Milik, difficile invece pensare di veder partire Yildiz. La Juventus ripartirà da un’idea che già da qualche mese sta affollando i pensieri di Cristiano Giuntoli è che è evidentemente destinata a tramutarsi ben presto in realta.

Randal Kolo Muani è arrivato a Torino in occasione della scorsa sessione invernale di calciomercato. Un impatto devastante col mondo Juve, la voglia di tornare protagonista dopo mesi difficili al PSG. Da settimane si discute della sua possibile permanenza alla Juventus, con una cifra già pattuita con la dirigenza francese che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro o poco più. La Vecchia Signora, però, punterà a ricevere uno sconto.

Cristiano Giuntoli è pronto a mettere sul piatto per la punta francese al massimo 27 milioni di euro, una cifra considerata congrua per il valore del calciatore che – è evidente – non rientra più nei piani del club di Al-Khelaifi nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2028. In questi cinque mesi di Juventus Kolo Muani ha collezionato 15 presenze in Serie A con 7 gol e 1 assist vincente.