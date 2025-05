Khephren Thuram, clamorosa decisione: è ufficiale

Il centrocampista francese, punto di riferimento assoluto di Tudor, ha avuto un’incredibile impennata nel rendimento: arriva il prestigioso riconoscimento

In un certo senso, ha subìto lo stesso destino del fratello. Meritandosi poi, come ampiamente fatto da Marcus, il rispetto e l’ammirazione di tutti. Juventini e non. Come l’attaccante consanguineo, arrivato in Italia a costo zero ed inizialmente riconoscibile soprattutto per essere il figlio del grande Lilian (campione del mondo con la Francia nel 1998 e colonna di Parma e Juve in Serie A), anche lui ha dimostrato sul campo di essere un campione. Al di là del peso e delle aspettative di essere un parente diretto di una leggenda del calcio francese.

Marcus ci ha messo davvero poco a far vedere di che pasta fosse fatto, sfornando assist a profusione nella sua prima stagione in nerazzurro ed ergendosi poi, in quella successiva, a vero bomber di razza. Trascinando l’Inter nella lotta al titolo di Campione d’Italia e soprattutto caricandosi spesso la squadra sulle spalle in Champions League.

Lui, Khephren, arrivato per poco più di 20 milioni dal Nizza la scorsa estate, ha pagato inizialmente le schizofreniche rotazioni di Thiago Motta, l’ormai ex tecnico dei bianconeri al quale non era comunque sfuggito il grande valore del suo giocatore. L’allenatore italo-brasiliano ha avuto però la pecca di non schierarlo sempre titolare: cosa che invece ha sempre fatto Igor Tudor dal momento del suo arrivo. I risultati, a livello di prestazioni individuali, sono sotto gli occhi di tutti.

Thuram, ecco il prestigioso premio: a maggio nessuno come lui

Inserito in una lista che comprendeva altri profili che, con le loro prestazioni, si sono contraddistinti nel mese di maggio – parliamo di Gimenez (Milan), Koné (Roma), Lookman (Atalanta), McTominay (Napoli), e Orsolini (Bologna) – il transalpino della Juve ha superato tutti, meritandosi il premio di EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio.

Il trofeo, l’ultimo di una stagione aperta lo scorso agosto curiosamente proprio dal fratello, primo vincitore dell’anno calcistico, verrà consegnato nel pre-partita di Venezia-Juventus, in programma domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

“Le votazioni dei tifosi sulla piattaforma di EA SPORTS FC hanno decretato Khephren Thuram miglior calciatore di maggio – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Era dai tempi di Sami Khedira che un centrocampista centrale non prendeva parte ad almeno 9 gol (tra reti e assist) al suo primo campionato in Serie A. Calciatore di grande dinamismo, oltre al grande contributo in fase di interdizione, Thuram si è dimostrato prezioso anche in fase offensiva, eguagliando il suo record di marcature in una stagione con 4 gol. Con questo premio Khephren chiude l’annata dei riconoscimenti ai migliori calciatori del mese, che era stata aperta lo scorso agosto dalla vittoria del fratello Marcus“, si legge nella nota della Lega Serie A.