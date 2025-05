Subito al Mondiale per club: doppio colpo Juve

La Juventus si prepara per il Mondiale per club tra un mese: doppio rinforzo in arrivo per la squadra bianconera

Non vi sono dubbi sul fatto che la Juventus, chiusa la stagione, sia già fortemente proiettata alla prossima. Nel mezzo il calciomercato, il tema caldo che anima milioni di appassionati e che potrebbe vedere ancora una volta la Vecchia Signora come una delle grandi candidate al ruolo di protagonista.

Cristiano Giuntoli, che pare sia destinato ad essere ‘affiancato’ da Giorgio Chiellini, è chiamato a costruire una Juventus forte, competitiva, possibilmente vincente dopo anni di magra e grandi delusioni. Si ripartirà verosimilmente da un nuovo allenatore che dovrebbe prendere il posto di Igor Tudor, che con ogni probabilità saluterà presto la Juve. Il focus, però, sarà chiaramente sulla rosa da costruire, con diversi addii e altrettanti nuovi innesti da ammirare in maglia bianconera.

In difesa è certo l’arrivo di un centrale difensivo di spessore internazionale, che sia in grado di affiancare Bremer nell’ormai prossima stagione. A centrocampo le valutazioni andranno portate avanti con cura, con Koopmeiners che non ha convinto appieno e Douglas Luiz che ha rappresentato probabilmente il più grosso flop stagionale. E l’attacco? Dusan Vlahovic ha già da tempo le valigie in mano, pronto per una nuova avventura lontano dalla Torino bianconera.

Mentre per Kolo Muani è ancora tutta da decifrare la possibilità di convincere il PSG a lasciarlo a titolo definitivo a Torino. Nel frattempo la Juventus si prepara a vivere, a fine giugno, una competizione ambita e attesa da grandi società europee: il Mondiale per club. E in tal senso si starebbe prospettando qualcosa di inatteso, proprio per quel che riguarda il mercato e la possibilità di un doppio ‘colpo’ in vista della competizione.

Doppio ‘rinforzo’ per la Juve: ci siamo

Al Mondiale per Club, questo è chiaro, la Juventus vuole assumere un ruolo da protagonista. Per farlo servirà la miglior condizione possibile e chiaramente anche una rosa completa, in grado di garantire i ricambi giusti durante tutto l’arco della competizione.

Una mano, secondo ‘Sportmediaset‘, potrebbero darla due ex che nell’ultima stagione hanno giocato in prestito lontano dalla Serie A. Il primo è Daniele Rugani, reduce da 26 apparizioni con 1 gol con la maglia dell’Ajax. Il centrale di Lucca, 30 anni, ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora e verosimilmente lascerà la Juventus a titolo definitivo proprio dopo il Mondiale per Club.

Stessa identica situazione quella vissuta da Filip Kostic che, ora impegnato in prestito al Fenerbahce, verrà convocato per il Mondiale. Il laterale serbo ha come Rugani il contratto in scadenza nel 2026 ma nel frattempo avrà l’ultima occasione per mettersi in mostra con la maglia bianconera. Un doppio rinforzo ‘a tempo’ che non potrà non far piacere ai tifosi della Juve.