Tutto vero: dopo Koop un altro Top dell’Atalanta va alla Juve

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che vede coinvolte la Juventus e l’Atalanta: un nuovo affare Koopmeiners all’orizzonte per la gioia dei tifosi bianconeri

Dopo aver portato a Torino il centrocampista olandese, Giuntoli vuole riprovarci con un altro pezzo pregiato del club bergamasco. Chissà se i Percassi chiederanno una cifra simile anche questa volta. La Vecchia Signora sembra convinta a mettere sul piatto tutto il necessario.

Il mercato condotto da Giuntoli la scorsa estate si è rivelato di certo non all’altezza della situazione. Il progetto con Thiago Motta presupponeva subito una lotta serrata per lo Scudetto, soprattutto considerando che il Napoli campione aveva una rosa a disposizione non superiore a quella bianconera. Invece i 200 milioni messi sul piatto non sono bastati a rifondare un gruppo che aveva esaurito la propria spinta con Max Allegri, vincendo la Coppa Italia con l’Atalanta. Rispetto allo scorso anno c’è stato anzi un netto passo indietro che deve far riflettere e che può portare anche ad una nuova parziale rivoluzione.

Molti dei giocatori scelti da Giuntoli non hanno funzionato, inutile girarci intorno, come ad esempio Conceiçao, Nico Gonzalez, ma soprattutto Douglas Luiz e Koopmeiners, che dovevano costruire un centrocampo di primissimo piano. L’olandese ha avuto spesso dei problemi fisici (come nelle ultime settimane), al pari del brasiliano, che in più ha aggiunto anche un difficilissimo processo di ambientamento al calcio italiano.

La Juventus prova il colpo Ederson: altro big dall’Atalanta

Sembra che Giuntoli non si sia però scoraggiato dal parziale flop Koopmeiners e voglia provare di nuovo a strappare un big a Gasperini. In questo caso si tratta di Ederson, altro centrocampista di valore assoluto, che con i bergamaschi ha disputato due anni ad altissimi livelli. Ederson viene valutato non meno di 60 milioni (praticamente il triplo di quanto è stato pagato alla Salernitana). Sul brasiliano c’è anche il Real Madrid, che ha avviato più di un contatto con il suo entourage, ma ancora non ha affondato il colpo.

Nell’ottica di Giuntoli lui sarebbe il nome giusto da mettere proprio al posto di Douglas Luiz, cercando di ricostruire una cerniera centrale di spessore tattico e tecnico con Khephren Thuram. La concorrenza internazionale è agguerrita (occhio anche alla Premier) ma la Juve non vuole mollare la presa.