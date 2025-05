Juve, arriva il più forte in attacco: che regalo per Conte

La Juventus pianifica un colpo da sogno per la prossima stagione: bomber da urlo per il ritorno di Antonio Conte

Ha vinto uno Scudetto, sulla carta, non da favorito. Il suo Napoli ha sì dovuto rinunciare alle coppe europee, concentrandosi unicamente sulla Serie A. Niente di meglio per Antonio Conte, per portare il quarto tricolore della storia degli azzurri. Ora, però, il suo futuro è in fortissima discussione.

L’ex Commissario tecnico ha mostrato segni di insofferenza a determinati scenari vissuti sulla panchina del club partenopeo, al punto che da qualche mese a questa parte si è fatta strada la clamorosa ipotesi di addio al Napoli dopo appena una stagione. Un’opzione rinvigorita proprio dallo Scudetto: andare via da vincente, lasciando un bel ricordo nell’ennesimo top club in cui Conte ha allenato e vinto. Ed è così che la pista Juventus resta bollente, quasi rovente, in vista del prossimo luglio. Bisognerà prima affrontare il Mondiale per Club, prima di pensare a ricostruire e a salutare Igor Tudor che ha guidato la squadra da vero juventino, fino alla fine.

Il nome di Conte sarebbe una certezza ma il suo ritorno a Torino dovrebbe inevitabilmente coincidere con un progetto tecnico che sia in grado di convincerlo, con Giuntoli che dovrebbe mettergli a disposizione una squadra da urlo, competitiva tanto in Serie A quanto in Europa. A partire dall’attacco, un reparto in sofferenza che ha zoppicato in più di una situazione quest’anno. Con l’addio ormai certo di Vlahovic, in scadenza nel 2026 e per il quale l’opzione rinnovo è ufficialmente sfumato, ecco la possibilità di tesserare uno degli attaccanti più forti e prolifici d’Europa.

Sprint Juve in attacco: bomber ad un passo

Come già accaduto in passato la Juventus potrebbe finire per intrecciare i suoi interessi in sede di mercato col Napoli. Gli azzurri, infatti, stanno da tempo pianificando l’assalto ad un centravanti che – oggi – è in cima alla lista del dt bianconero Cristiano Giuntoli.

Si parla di Jonathan David, stella del Lille in scadenza con la società transalpina il prossimo 30 giugno. Al nazionale canadese, classe 2000, secondo ‘Gianlucadimarzio.com’, sarebbe arrivata una proposta ufficiale da parte del Napoli che sta tentando in tutti i modi di chiudere il colpo David. La Juve, però, nelle scorse ore si è inserita di prepotenza nel discorso, con la ferma intenzione di superare il club di De Laurentiis.

La Vecchia Signora si sarebbe detta disposta ad accontentare tanto le richieste d’ingaggio del 25enne di Brooklyn quanto quelle legate alle commissioni per la firma da svincolato. Uno scenario che può sparigliare le carte in tavola e lasciare il Napoli a mani vuote. David, nella sua ultima annata con il Lille, ha segnato 25 gol con 12 assist in 49 presenze complessive tra campionato e coppe.