Dalla Juve al Manchester United, affare da 52 milioni

La Juventus, dopo la qualificazione in Champions, si focalizza sul mercato. Il Manchester United prepara l’assalto da 52 milioni.

E’ pronto ad entrare subito nel vivo il progetto di rilancio della Juventus. Dopo aver strappato il pass valevole per la Champions, il club conta di piazzare qualche colpo già a stretto giro di posta. Tante le interlocuzioni avviate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in contatto diretto soprattutto con il Manchester United che, proprio come i bianconeri, ha vissuto un’annata costellata da problematiche e delusioni che hanno spinto gli inglesi ad attuare un profondo restyling della rosa.

Il manager, in particolare, ha messo nel mirino due attaccanti attualmente a disposizione di Ruben Amorim, ovvero Rasmus Hojlund e Alejandro Garnacho. Il 22enne danese ha siglato 10 reti in 52 gare mentre il 20enne argentino ha raggiunto quota 11 in 58 apparizioni. Il loro destino risulta segnato: il tecnico portoghese, infatti, non li ritiene affatto imprescindibili e, di recente, ha dato mandato al management di venderli in modo tale da incamerare le risorse necessarie per acquistare elementi offensivi più congeniali al suo stile di gioco.

La lista dei giocatori seguiti dai ‘Red Devils’, tra gli altri, comprende pure sono Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, scivolati ai margini ed in procinto di lasciare Torino. Il 25enne serbo è legato alla società fino al 30 giugno 2026 e, in questi mesi, ha rispedito al mittente ogni proposta di rinnovo: da qui la necessità di Giuntoli di venderlo subito, così da monetizzarne al massimo la partenza e scongiurare un addio a parametro zero tra un anno. Il 27enne brasiliano, invece, può essere considerata la delusione più cocente della stagione.

Mercato Juventus, contatti con il Manchester: colpo da 52 milioni

Acquistato nella scorsa estate per oltre 50 milioni, l’ex Aston Villa non è riuscito ad imporsi sparendo progressivamente dai radar. Il divorzio, ormai, rappresenta soltanto una questione di tempo. Possibile, in tal senso, un ritorno in Premier alla luce del concreto interesse mostrato non soltanto dallo United ma anche dal Newcastle. Nel radar del Manchester c’è inoltre una vecchia conoscenza della Juve: parliamo di Moise Kean, il cui futuro è tutto da scrivere.

Il centravanti classe 2000 si è piazzato al secondo posto nella classifica dei marcatori (19 centri) dietro soltanto a Mateo Retegui (25), rivelandosi spesso determinante per le sorti della Fiorentina. Suo, ad esempio, il goal che ha consentito alla Viola di battere l’Udinese domenica e centrare così la qualificazione in Conference. Il matrimonio, però, potrebbe interrompersi presto visto che il contratto dell’ex bianconero contiene una clausola rescissoria da 52 milioni che ingolosisce tanti top team, United compreso. L’ultima parola spetterà quindi al giocatore: Firenze attende con il fiato sospeso. Gli inglesi invece, stando a quanto riportato da ‘SportMediaset’, progettano il blitz vincente.