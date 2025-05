La Juventus non può farci nulla, il Milan se lo porta via

La Juventus riflette sulle prossime operazioni di mercato. Il Milan spiazza i bianconeri: la fumata bianca si avvicina.

Conquistata la tanto agognata qualificazione in Champions League, la Juventus in queste ore potrà iniziare a concentrarsi esclusivamente sulle prossime operazioni di mercato volte a rafforzare la squadra. I bianconeri, in tal senso, intendono sfruttare subito al meglio il tempo a disposizione: il debutto nel Mondiale per Club è infatti fissato il 16 giugno e la dirigenza conta di concretizzare qualche colpo già nella speciale sessione attiva nei primi dieci giorni del mese. Le complicazioni e gli ostacoli da affrontare, però, non mancano.

Una delle priorità, ad esempio, consisterà nel potenziare il reparto offensivo che, a breve, diventerà orfano di Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Il 25enne serbo, in scadenza tra un anno, ha respinto ogni proposta di rinnovo e, pertanto, verrà ceduto al miglior offerente. Il 31enne polacco, mai sceso in campo per infortunio, è invece fuori dai progetti. Il suo contratto scade tra un anno e la Vecchia Signora è già al lavoro per procedere alla risoluzione consensuale.

Il 26enne francese, infine, tornerà al PSG: il ritorno a Torino è possibile ma andrà trovato un nuovo accordo con i transalpini. Per sostituirli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Victor Osimhen e Jonathan David consapevole del fatto che entrambi presentano una lunga lista di pretendenti. Il 25enne nigeriano piace in Premier League mentre il classe 2000 canadese è nel mirino dell’Inter e del Napoli. Il piano di rilancio della squadra comprende poi un paio di innesti a centrocampo.

Mercato Juventus, niente da fare: andrà al Milan

Una delle strade seguite conduce a Sandro Tonali, protagonista di un’annata da incorniciare al Newcastle caratterizzata dalla conquista della Coppa di Lega e della qualificazione in Champions. Giuntoli si è iscritto alla lista con l’obiettivo di proporre ai ‘Magpies’ il cartellino di Douglas Luiz e un conguaglio da almeno 40 milioni ma, nella circostanza, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Manchester United. E non finisce qua, perché di recente si era parlato anche della possibilità di riportare a Torino Hans Nicolussi Caviglia alla luce della sua ottima stagione disputata al Venezia.

Gli arancioneroverdi, in seguito alla sconfitta subita domenica sera, sono retrocessi ma il regista 24enne (riscattato a febbraio per 3.5 milioni) rimarrà in Serie A. Giuntoli ha seguito con interesse la crescita del mediano, autore di 3 reti e 4 assist in 35 gare, tuttavia le chance di rivederlo a Torino, al momento, sono minime. Il motivo è da ricercare nel concreto interesse mostrato dal Milan, pronto a rifondare la propria linea mediana e ricreare uno zoccolo di giocatori italiani nello spogliatoio. I rossoneri ci pensano: l’affare può andare in porto.