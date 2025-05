Tutto vero, si chiude tra Juve e Milan: un Top assoluto cambia maglia

C’è un affare pazzesco che vede coinvolte la Juventus e il Milan: c’è un top assoluto che può cambiare maglia proprio in questa estate. I tifosi sono in fibrillazione

Il mercato non ha ancora aperto i battenti e già si parla di una possibile trattativa che coinvolge due dei club italiani più importanti. Sul tavolo c’è un leader dello spogliatoio che può passare la barricata ad inizio dell’estate. Per strapparlo servono almeno 40 milioni.

Le squadre italiane più in difficoltà in questo finale di stagione sono state Juventus e Milan. Entrambe hanno cambiato allenatore prima della fine della stagione e sia Tudor che Sergio Conceiçao hanno incontrato parecchie difficoltà per ottenere i propri obiettivi. Il primo ha centrato la vittoria decisiva a Venezia per arrivare al quarto posto, fondamentale per l’accesso in Champions League ai danni della Roma. Dal canto suo il portoghese ha portato a casa la Supercoppa Italiana contro l’Inter, salvo poi consegnare la Coppa Italia al Bologna. Un passo falso che può costargli la panchina immediatamente, con Tare che è già alla ricerca del sostituto.

I due top club della Serie A possono entrare in affari a breve, visto che si parla di un clamoroso passaggio dal rosso al bianconero. C’è un ruolo in particolare che Giuntoli deve coprire in modo qualitativo, soprattutto se si materializzasse una cessione importante all’estero. A gennaio si era parlato moltissimo di Cambiaso al Manchester City, con Guardiola pronto ad investire quasi 60 milioni per portarlo in Premier.

Il Milan rischia di perdere Theo Hernandez: la Juventus fa sul serio per il terzino

Cambiaso sembra pronto al grande salto e la Juve vorrebbe monetizzare al massimo dalla sua cessione. L’idea del ds francese è quella di comprare un terzino sinistro di qualità, che possa non far ripiangere l’ex Bologna. E qui l’idea clamorosa sarebbe quella di andare a pescare in casa milanista lo scontento Theo Hernandez, che non ha più le motivazioni per restare a Milanello. Sul francese c’era stato il pressing del Real Madrid, ma con l’arrivo di Xabi Alonso le cose possono cambiare.

Giuntoli prova a mettere sul piatto 40 milioni per accontentare Cardinale e spera di avere anche il benestare del ragazzo, che a gennaio era stato addirittura tentato dal Como. Sarebbe un colpo clamoroso, come già ci sono stati in passato tra Juve e Milan, ricordate ad esempio Edgar Davids?